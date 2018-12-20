Экономика
У туроператоров, по оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС), полисом покрывается в среднем 5% от стоимости туров, убыточность страховщиков в этом сегменте в 2018 году достигала 400%.
Коммерсантъ18:14
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Ростуризм прокомментировал идею перевода туроператоров на добровольное страхование
Rambler News Service09:39
Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 21:24, Ашберн
Экономика
Минфин США продлил срок завершения сделок с группой ГАЗ до 7 марта
Минфин США в очередной раз продлил срок применения санкций против группы ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 13:33
Энергетика
Рубль резко подешевел вслед за нефтью
В четверг на бирже ICE стоимость нефти марки Brent впервые с сентября 2017 г. опустилась ниже $55 за баррель.
Обновлено в 17:02
Экономика
«Форбс» снова признал Британию лучшей страной для ведения бизнеса
Вопреки Brexit Великобритания снова признана, по версии «Форбс», лучшей страной для ведения бизнеса.
Обновлено в 17:45
Экономика
Акционеры одобрили перерегистрацию En+ Group в России
Акционеры En+ одобрили перерегистрацию компании с острова Джерси на Октябрьский остров в Калининграде.
Обновлено в 07:45
Экономика
Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета
Профицит федерального бюджета отмечен впервые с 2011 года - в районе 2,1 процента ВВП.
Обновлено в 04:42
Финансы
Международные резервы России за неделю увеличились на $1,3 млрд
На 7 декабря международные резервы составляли$463,6 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,3 млрд.
Обновлено в 10:24
Экономика
«Ямал СПГ» избрал нового гендиректора
Совет директоров «Ямал СПГ» избрал новым гендиректором компании Игоря Колесникова.
Обновлено в 09:57
Экономика
ВТБ отстранил Алексея Ананьева от управления «Техносервом»
Основатель и генеральный директор одной из крупнейших IT-компаний России — группы «Техносерв» Алексей Ананьев отстранен от управления компанией, сообщили «Ведомости».
Обновлено в 10:21
Экономика
В Москве тарифы на воду и газ с 1 января вырастут почти на 2%
Тарифы на горячее, холодное водоснабжение и газ с 1 января 2019 год вырастут в Москве почти на 2%, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики и развития.
Обновлено в 04:35
Экономика
«Газпром» стал совладельцем «Стройгазконсалтинга» через новую «дочку»
«Газпром» приобрел долю в «Стройгазконсалтинге» (СГК) через новую дочернюю компанию «Газстройпром».
Обновлено в 14:41
Экономика
Роман Абрамович с партнерами продали «Валунистый»
Роман Абрамович с партнерами продали «Валунистый» Highland Gold Mining (HGM) получила разрешение ФАС на покупку у основных акционеров Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и их партнеров золотодобывающих активов на Чукотке за $91 млн и подписала соответствующее соглашение.
Обновлено в 11:10
Экономика
«Роснефть» выкупит свои акции на баланс «дочки»
В начале августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало реализации программы выкупа собственных акций на $2 млрд до конца 2020 г. Предполагается, что компания сможет выкупить с открытого рынка до 3,2% капитала, или почти треть находящихся в свободном обращении акций.
Обновлено в 06:14
Экономика
Путин рассказал о перспективах рубля как резервной валюты
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о дедолларизации.
Обновлено в 07:22
Экономика
«Белая птица» долетела до продажи
Лучший актив холдинга может купить «Черкизово» Некогда крупный производитель мяса бройлера «Белая птица», владельцем которого считается экс-акционер Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Ананьев, наконец нашел покупателя на одну из своих площадок.
Обновлено в 18:14
Экономика
Банк России выдал лицензию форекс-дилера компании «Альфа-Форекс»
Центробанк РФ 20 декабря принял решение выдать ООО «Альфа-Форекс» (Москва) лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера.
Обновлено в 09:10