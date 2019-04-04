Финансы
Чистая прибыль страховщиков в России в 2018 году выросла на 96,3%ТАСС 06:33
Прибыль страховых компаний РФ в 2018 году после налогообложения выросла на 96,3% и составила 164,9 млрд рублей.
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Происшествия
Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме
«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
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Концертом в Кремле, фестивалями и флешмобами отметят 250 лет единения Ингушетии с Россией
Власти Ингушетии планируют весной 2020 года отметить масштабными мероприятиями 250-летие добровольного вхождения республики в состав России.
Обновлено в 17:03
Политика
Пушков заявил, что Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
"На Москву" Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее пообещал въехать в Москву на танках.
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Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
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Культура
Евгений Гришковец выступит сегодня в Вологде
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Обновлено в 17:47
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России задали вопросы о сбитом «Боинге»
В октябре 2018 года МИД России заявил, что российские власти полностью сотрудничали со следственными органами, предоставили секретные данные для расследования и «неопровержимые данные и доказательства причастности Украины к катастрофе MH17, в том числе в отношении вопроса, кому принадлежала ракета "Бук"».
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Интернет
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Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.
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Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание Совбеза ООН по Ливии
Экстренное закрытое заседание Совета безопасности ООН по Ливии созвано на 15.00 (22.00 мск) в пятницу, глава миссии миссии ООН в Ливии (UNSMIL) Гассан Саламе доложит о ситуации, сообщает постпредство Британии.
Обновлено в 18:40
Политика
Юрий Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Алексея Рогозина
Алексей Рогозин покинул должность гендиректора ПАО «Ил», его место занял глава Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Бериева Юрий Грудинин.
Обновлено в 12:55
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Наместников считает, что расширил свой игровой потенциал
Наместников отметил, что стал более разносторонним игроком и по большей степени расширил свой игровой потенциал.
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Политика
Президент Эстонии посчитала русский язык угрозой для культуры
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе образования - это угроза для национальной культуры и эстонского языка.
Обновлено в 10:12
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Общество
Джоан Роулинг засудила бывшую ассистентку за мошенничество
Бывшую ассистентку британской писательницы Джоан Роулинг Аманду Дональдсон обязали выплатить £18,734 ($24,528) в качестве компенсации за мошеннические действия.
Обновлено в 10:58
Наука
В Швеции создали прозрачную древесину для строительства
Необычное прозрачное дерево является хорошим теплоизолятором и отлично подходит на роль материала для строительства экологичных и экономичных домов.
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Энергетика
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники "Ъ".
Обновлено в 18:40
Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года
Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
Обновлено в 16:17
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Политика
В США после заявлений Трампа рекордно подорожали авокадо
Американский лидер во вторник заявил о готовности полностью или частично закрыть границу с Мексикой Цены на авокадо в Соединенных Штатах Америки за день выросли на 34% после заявлений президента Дональда Трампа о готовности закрыть границу с Мексикой, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 08:35
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Космос
«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС
Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В московском ТЦ лопнул гигантский аквариум
В торговом учреждении лопнуло стекло у гигантского аквариума. Инцидент произошел в ТЦ «Океания», расположенном на Славянском бульваре.
Обновлено в 06:58