Страховщики стали поднимать стоимость ОСАГО в МосквеРоссийская газета 03:53

После майских праздников тарифы в столице поднял «Росгосстрах», рассказал его представитель: на 11%, с 3699 руб. до тех же 4118 руб. На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

с чего всё началось

Ранее в Москве поднял тарифы "Росгосстрах" на 11 процентов: с 3,7 тысячи рублей до тех же 4,1 тысячи рублей. По базовой ставке рассчитывается итоговая стоимость полиса с учетом различных коэффициентов. Внимание на опубликованные документы обратила газета "Ведомости".

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