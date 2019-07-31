Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионахREGNUM 07:48
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.
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Разворотнева: страхование остаётся самым надёжным методом защиты имущества
Парламентская газетавчера в 12:10
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Политика
Порошенко назвал себя автором минских соглашений
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
МИД России официально объявил о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 августа 2019 года по инициативе США.
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Политика
Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке
Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
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Землетрясение магнитудой 7 произошло в Индонезии
Землетрясение магнитудой 7 произошло на индонезийском острове Суматра, передает Reuters.
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Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Политика
Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Путин подчеркнул, что десантники с честью продолжают патриотические традиции, заложенные ветеранами ВДВ, и находятся «всегда там, где особенно трудно, где нужно действовать четко, слаженно, решительно».
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Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
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«ПСЖ» пытался перехватить Малкома у «Зенита»
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Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Обновлено в 08:42
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В Южной Корее сообщили о новом пуске снарядов в КНДР
Ранее СМИ сообщали, что КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына провела 31 июля первый испытательный пуск нового управляемого реактивного снаряда.
Обновлено вчера в 16:25
Игры
Total War: Three Kingdoms получит бесплатный режим орды
Обновлено в 03:44
Общество
СМИ: МВД подозревает лидеров ФБК в отмывании денег и неуплате налогов
Издание "Проект" в своем Telegram сообщило, что МВД проводит доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:24
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Происшествия
Пять человек погибли в результате аварии с автобусом на Ставрополье
Пять человек погибли, еще 14 получили травмы в результате аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
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Политика
Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала
Обновлено в 08:39
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля
Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
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Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
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