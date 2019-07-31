В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС. Однако нормы коснутся регионов, где уже разработаны программы страхования жилья. Власти же должны определить список конкретных рисков, актуальных для субъекта РФ: от паводка до пожара и землетрясений.

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

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