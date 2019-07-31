Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает, что запуск региональных программ страхования жилья от ЧС в рамках вступающего в силу 4 августа закона позволит увеличить охват страхованием жилья в РФ с нынешних 7,3% до 20%. Об этом сообщил журналистам вице-президент ВСС Евгений Уфимцев.

Страховщики надеются, что за 2020 год россияне застрахуют до 20% жилья

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