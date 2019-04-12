Экономика
Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»РБК 10:54
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
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СК «Согласие» выплатила «Роскосмосу» почти 4,7 млрд рублей за гибель корабля «Союз МС-10»
Интерфакс - Россия09:56
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