Экономика
Страховка по банковским вкладам вырастет почти в 10 разLenta.ru 08:27
По действующим правилам, компенсация в полном объеме выплачивается в размере до 1,4 миллиона рублей. Если на счету в обанкротившемся банке находится больше средств, разница выплачивается владельцу в порядке общей очереди при удовлетворении требований кредиторов.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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