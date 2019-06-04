Финансы
Страхование малого бизнеса принесло АСВ 5 млрд рублейВедомости вчера в 17:54
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Зеленский обещает провести референдум о членстве Украины в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Брюсселе с первым зарубежным официальным визитом, рассказал о планах вынести вопрос о членстве страны в НАТО на референдум.
Обновлено в 04:16
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие
США предъявили Турции ультиматум из-за С-400
Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".
Обновлено в 01:54
Происшествия
СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье
СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Экономика
«АвтоВАЗ» перестал быть публичным
"АвтоВАЗ" изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование - АО (акционерное общество) "АвтоВАЗ" вместо прежнего ПАО (публичное акционерное общество) "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Обновлено в 03:29
Общество
Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны
Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью
Викторию часто спрашивают о второй беременности, но сейчас звезда официально одна, и потому такие вопросы не являются для нее актуальными.
Обновлено в 04:29
Наука
Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году
Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено вчера в 12:53
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП
Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщило египетское телевидение.
Обновлено в 03:48
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной
Обновлено вчера в 23:51
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Космос
Китай впервые запустил ракету с морской платформы
Китай осуществил пуск ракеты-носителя с морской платформы. «Чанчжэн-11» доставила на орбиту семь космических аппаратов.
Обновлено в 04:32
Футбол
Курбан Бердыев ушёл из «Рубина»
По информации «БИЗНЕС Online», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
Обновлено в 04:40
Политика
Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Кино
Депутат попросил проверить компанию, которая судится с BadComedian
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить соблюдение закона кинокомпанией Kinodanz, которая подала суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 04:29
Общество
«Не белоручка»: мэр Омска пошутила о своём падении в грязь
Мэр Омска Оксана Фадина, пытаясь перепрыгнуть лужу на улице 20-го Партсъезда, упала прямо в грязь.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика
Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы
Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Футбол
Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели
18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17