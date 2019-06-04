Финансы

Страхование малого бизнеса принесло АСВ 5 млрд рублейВедомости вчера в 17:54

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За IV квартал 2018 г. сборы составили 42,54 млрд руб.
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АСВ: взносы в фонд страхования вкладов по самой высокой ставке уплатил в I квартале 21 банк

Банки.ру03:23

Взносы банков в ФСВ увеличились на 13,5%

Саминвестор02:59

Страхование малого бизнеса принесло АСВ 5 млрд рублей

Ведомостивчера в 17:54

Для малого бизнеса

Городские известия (г. Курск)вчера в 12:00
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Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика

Зеленский обещает провести референдум о членстве Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся в Брюсселе с первым зарубежным официальным визитом, рассказал о планах вынести вопрос о членстве страны в НАТО на референдум.
Обновлено в 04:16
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC

Пока что по Сети ходят слухи о возможном поединке россиянина с канадским бойцом Жоржем Сен-Пьером, если тот возобновит карьеру в UFC, а также с Конором Макгрегором.
Обновлено в 01:14
Армия и оружие

США предъявили Турции ультиматум из-за С-400

Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон заявила, что, если Турция хочет получить американские самолеты F-35, то она должна отказаться от российских комплексов С-400 "Триумф".
Обновлено в 01:54
Происшествия

СК установил, кто нанес смертельный удар экс-спецназовцу в Подмосковье

СК установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в подмосковном Красногорске, ему предъявлено обвинение, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 05:04
Экономика

«АвтоВАЗ» перестал быть публичным

"АвтоВАЗ" изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование - АО (акционерное общество) "АвтоВАЗ" вместо прежнего ПАО (публичное акционерное общество) "АвтоВАЗ".
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета

Обновлено в 03:29
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

Обновлено в 00:19
Общество

Тимати ответил матом на обвинения в обмане Минобороны

Российский рэпер Тимати (Тимур Юнусов) ответил на критику коллекции одежды, которую он выпустил вместе с Минобороны России.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на поздравления с беременностью

Викторию часто спрашивают о второй беременности, но сейчас звезда официально одна, и потому такие вопросы не являются для нее актуальными.
Обновлено в 04:29
Наука

Из-за глобального потепления цивилизация придет к упадку к 2050 году

Изменение климата может положить конец человеческой цивилизации уже к 2050-му году, сообщили в своем докладе специалисты из австралийского аналитического центра The Breakthrough National Centre for Climate Restoration.
Обновлено вчера в 12:53
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Экономика

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Эксперты объясняют его повышением НДС, отменой внутрисетевого роуминга, а также необходимостью компенсировать тарифы с безлимитным интернетом.
Обновлено в 02:40
Общество

Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства

С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Египте восемь полицейских погибли при нападении на КПП

Восемь сотрудников правоохранительных органов Египта погибли при нападении боевиков на блок-пост в окрестностях города эль-Ариш на севере Синайского полуострова в Египте, сообщило египетское телевидение.
Обновлено в 03:48
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» призналась, что является мужчиной

Обновлено вчера в 23:51
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Космос

Китай впервые запустил ракету с морской платформы

Китай осуществил пуск ракеты-носителя с морской платформы. «Чанчжэн-11» доставила на орбиту семь космических аппаратов.
Обновлено в 04:32
Футбол

Курбан Бердыев ушёл из «Рубина»

По информации «БИЗНЕС Online», Курбан Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» до истечения контракта с клубом.
Обновлено в 04:40
Политика

Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.
Обновлено в 04:06
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Кино

Депутат попросил проверить компанию, которая судится с BadComedian

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить соблюдение закона кинокомпанией Kinodanz, которая подала суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian).
Обновлено в 04:29
Общество

«Не белоручка»: мэр Омска пошутила о своём падении в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина, пытаясь перепрыгнуть лужу на улице 20-го Партсъезда, упала прямо в грязь.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Общество

Врачи определили самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Политика

Мосгордума согласовала кандидатуру прокурора столицы

Депутаты Мосгордумы согласовали кандидатуру прокурора республики Дагестан Дениса Попова на пост прокурора Москвы.
Обновлено в 04:45
Футбол

Хадсон-Одои продлит контракт с «Челси» в ближайшие недели

18-летний полузащитник Каллум Хадсон-Одои останется в "Челси", сообщают в Англии. Новый контракт будет заключен в ближайшие недели.
Обновлено в 03:17
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