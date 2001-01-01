Футбол
«Страх и пламя». «Милан» представил третий комплект формыМатч ТВ 09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 14:14, Вашингтон
Происшествия
В отеле Новой Москвы задушили стюардессу
Обновлено в 09:08
Политика
На Чернобыльской АЭС ввели в эксплуатацию новый саркофаг
Европейский Союз передал Украине в эксплуатацию новый саркофаг для четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции.
Обновлено в 09:05
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Политика
Медведчук назвал Януковича предателем
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что считает бывшего президента Украины Виктора Януковича предателем и поэтому с ним не общается.
Обновлено в 12:31
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Транспорт
«Метро будет возить воздух»: колонка читателя E1.RU, который против второй ветки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге снова активно обсуждается вопрос строительства второй ветки метро.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Политика
Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.
Обновлено в 09:08
Политика
Законопроект о наказании за непризнание Крыма украинским внесли в Раду
Депутаты Верховной рады предложили ввести уголовную ответственность за непризнание Крыма и Донбасса украинскими территориями.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Автоколонна с губернатором Донецкой области попала под обстрел
Автомобиль из колонны, в которой передвигался губернатор Донецкой области Украины Павел Кириленко, попал под обстрел в зоне боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 11:26
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после инцидента с данными по инфляции
Директор ФГУП ГМЦ Росстата Евгений Сычев принял решение об увольнении по собственному желанию после инцидента с досрочной публикацией статистической информации по индексу потребительских цен, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 13:56
Экономика
Кудрин раскритиковал прогноз Минэка о росте реальных доходов россиян
Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В центре Петербурга прорвало трубу
Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Российские врачи поставили диагноз Меркель
Российские врачи выдвинули ряд предположений относительно приступов тремора у канцлера Германии Ангелы Меркель.
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Общество
Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти
Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
Обновлено в 06:12
Наука
В Израиле найден библейский город Секелаг
Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено вчера в 05:27
Происшествия
Трагедия в Баренцевом море с моряками могла произойти из-за диверсии
Комиссия во главе с главкомом ВМФ Николаем Евменовым ведет изучение обстоятельств трагедии, произошедшей в Баренцевом море, в результате которой погибло четырнадцать моряков-подводников, передает РБК.
Обновлено в 02:36
Политика
Трамп пообещал усилить санкции против Ирана
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter пообещал существенно усилить санкции против Ирана.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
Больше всего россияне сократили траты на лекарства для борьбы с кожными заболеваниями, противомикробные средства для системного использования и препараты для лечения заболеваний респираторной системы.
Обновлено вчера в 15:00
Наука
Палеонтологи нашли в Греции останки самых древних людей на Земле
До недавнего времени антропологи и палеонтологи считали, что современный человек, Homo sapiens, возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков неандертальцев и кроманьонцев.
Обновлено в 13:00
Хоккей
Кудашов официально назначен главным тренером сборной России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) подтвердила назначение Алексея Кудашова главным тренером национальной команды.
Обновлено в 13:05
Политика
Беглов призвал прекратить безобразия на выборах в Петербурге
Горизбирком обязал ИКМО работать без выходных при приеме документов для регистрации кандидатов в депутаты муниципальных советов Петербурга.
Обновлено в 13:32