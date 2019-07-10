Футбол
«Страх и пламя». «Милан» представил третий комплект формыМатч ТВ 09:12
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 20:25, Ашберн
Армия и оружие
Белый дом может наложить вето на новый военный бюджет США
По словам журналистов издания Hill, «неудобная» для администрации Трампа версия законопроекта будет рассматриваться палатой представителей на этой неделе.
Обновлено в 04:06
Футбол
В сети появились фотографии красной формы «Зенита»
Обновлено в 08:43
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Обновлено в 10:05
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Президент Украины Владимир Зеленский выгнал с совещания секретаря городского совета Борисполя Ярослава Годунка, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 07:28
Наука
Археологи нашли в Израиле библейский город Секелаг
Израильские археологи предположили, что им удалось найти упомянутый в Библии древний филистимлянский город Секелаг.
Обновлено вчера в 09:58
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Хоккей
Третьяк объяснил смену главного тренера в сборной России по хоккею
10 июля было объявлено об уходе Ильи Воробьева с поста главного тренера сборной России. Вместо него команду возглавил Алексей Кудашов.
Обновлено в 17:36
Космос
Астронавты смогут печатать кожу и кости прямо в космосе
Чтобы биопечать клеток кожи могла быть возможна при измененной гравитации, ученые сгущали плазму крови человека растительным материалом.
Обновлено в 05:00
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено в 10:00
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Общество
Кузнецова: вызволенным из Ирака детям помогут устроиться в детсады
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заверила, что российским детям, вызволенным из Ирака, помогут устроиться в детские сады.
Обновлено в 19:38
Наука
В Греции обнаружены древнейшие в Евразии человеческие останки
Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
Обновлено в 13:00
Политика
Цискаридзе возмутился нецензурной бранью в адрес Путина
Российский артист балета и ректор Вагановской академии Николай Цискаридзе резко осудил выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире телеканала «Рустави 2» нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина и память его покойных родителей.
Обновлено в 12:59
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Раскрыты неожиданные способы подработок женщин-полицейских в России
Женщинам, служащим в российской полиции, приходится идти на подработки, поскольку официальной зарплаты не хватает, хотя это прямо запрещено законом.
Обновлено в 17:35
Политика
Руководитель телеканала «1+1» может сменить Кличко на посту мэра Киева
Как сообщает "КиевVласть" со ссылкой на источник в администрации президента Украины, уже в эту пятницу глава страны Владимир Зеленский подпишет указ о назначении Александра Ткаченко главой Киевской городской администрации.
Обновлено в 16:48
Армия и оружие
Новейший британский авианосец снова дал течь
Ни в коем случае не было повреждений или пробоин в корпусе Со своей стороны заметим, что авианосец, обошедшийся британской казне в три миллиарда фунтов стерлингов, уже давал течь в декабре 2017 года (приходилось откачивать 200 литров воды в час), спустя две недели после его принятия на вооружение.
Обновлено в 06:42
Технологии
Монако стало первым государством в Европе с 5G на всей территории
Монако стало первым государством на территории Европы со связью 5G по всей стране.
Обновлено в 03:12
Футбол
Мусаев: ожидаем ещё пару приобретений
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о подготовке своей команды к сезону-2019/20 и предстоящему старту в нём.
Обновлено в 15:42
Общество
День города в Москве пройдет 7 и 8 сентября
Обновлено в 14:38
Армия и оружие
Запущенные с Плесецка российские военные спутники взяты на управление
Обновлено в 19:29
Общество
Чем болеют разные знаки Зодиака
Чем лучше работают мышцы Овнов, тем лучше его клетки насыщены кислородом и тем меньше он болеет.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено в 18:47
Интернет
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
Обновлено в 09:06