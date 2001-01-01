Футбол
«Страх и пламя». «Милан» представил третий комплект формыМатч ТВ 09:12
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Армия и оружие
Индия купит у России 18 новых истребителей Су-30МКИ
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Путешествия
«Победа» откроет рейсы на Ближний Восток
Обновлено в 11:47
Происшествия
В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей
Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.
Обновлено в 12:37
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Политика
Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит»
По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
Обновлено в 08:43
Политика
Британия отказала в визе российскому дипломату
Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Общество
Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина
Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Поезда в Москву стали для Украины самыми прибыльными
За пять месяцев текущего города поезда Киев — Москва стали наиболее прибыльными для «Украинских железных дорог».
Обновлено в 11:51
Политика
Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ
Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.
Обновлено в 08:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.
Обновлено в 06:46
Политика
Медведев назвал два пути решения газового спора с Украиной
Существуют два варианта решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 12:30
Политика
В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина
В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
Обновлено в 04:52
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе
Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.
Обновлено в 03:23
Общество
Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание
Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».
Обновлено в 10:05
Происшествия
На Красной площади задержали протестующих крымских татар
Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».
Обновлено в 08:17
Автоспорт
Гран-при Великобритании остается в Сильверстоуне еще на пять лет
Напомним, Гран-при Великобритании 2019 года, который пройдёт 14 июля, мог стать последним, так как владельцы трассы в 2017-м году объявили о досрочном расторжении контракта, согласно которому они должны были провести ещё две гонки.
Обновлено в 10:31
Экономика
США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
Обновлено вчера в 02:14
Происшествия
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над сантехником
Обновлено в 10:06
Энергетика
Госдума отложила рассмотрение инициативы о сдерживании цен на топливо
Госдума отложила до 16 июля решение по поправкам о корректировке механизма, позволяющего регулировать уровень налоговой нагрузки на нефтяные и авиационные компании и сдерживать рост цен на топливо.
Обновлено в 07:44