«Милан» презентовал третий комплект формы на сезон-2019/20.

«Страх и пламя». «Милан» представил третий комплект формы

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Авто Названы самые популярные японские кроссоверы с пробегом Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали самые популярные японские SUV с пробегом.

Происшествия Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия В лагере под Саратовом отравились почти 20 детей Как сообщила пресс-службы губернатора области, глава региона Валерий Радаев поручил зампреду правительства области Сергею Наумову оперативно провести проверку детских оздоровительных учреждений региона после инцидента в лагере имени Гагарина.

Политика Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.

Политика Зеленский хочет превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит» По информации пресс-службы главы государства, указ "О некоторых вопросах развития территорий, которые подверглись радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" предусматривает разработку и принятие Стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

Политика Британия отказала в визе российскому дипломату Ранее британские организаторы "глобальной конференции по свободе СМИ" уже отказали в аккредитации представителям телеканала RT.

Происшествия Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали 27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.

Интернет Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.

Общество Польский суд отказался выдавать Швеции сбежавшего с детьми россиянина Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать в Швецию россиянина Дениса Лисова, который забрал своих трех дочерей из шведской приемной семьи и вывез их в Польшу.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Политика Поезда в Москву стали для Украины самыми прибыльными За пять месяцев текущего города поезда Киев — Москва стали наиболее прибыльными для «Украинских железных дорог».

Политика Путин призвал ускорить темпы роста экономики РФ Российский президент Владимир Путин отметил положительные тенденции в развитии экономики страны, но призвал ускорить темпы роста.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

Политика Зеленский выставил с совещания секретаря горсовета Борисполя Президент Украины Владимир Зеленский выставил секретаря городского совета Ярослава Годунков по вопросам развития Киевской области и города Борисполя.

Политика В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.

Авто Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.

Происшествия В Петербурге пытались поджечь чиновника при демонтаже незаконного кафе Одного сотрудника пытались придушить, а другого один из угрожавших облил бензином из канистры, намереваясь поджечь.

Общество Муж Луизы Хайруллиной сделал откровенное признание Марат Хайруллин, муж кассирши банка из Салавата Луизы Хайрулинной, которая в конце мая пропала с более чем 20 млн рублей, похищенными с работами, дал интервью «Первому каналу».

Происшествия На Красной площади задержали протестующих крымских татар Семь участников несанкционированной акции против уголовного преследования крымских татар задержаны на Красной площади в Москве, передает телеканал «Дождь».

Автоспорт Гран-при Великобритании остается в Сильверстоуне еще на пять лет Напомним, Гран-при Великобритании 2019 года, который пройдёт 14 июля, мог стать последним, так как владельцы трассы в 2017-м году объявили о досрочном расторжении контракта, согласно которому они должны были провести ещё две гонки.