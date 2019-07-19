Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочериРоссийская газета 16:11
Во время интервью американский режиссер Оливер Стоун попросил президента России стать крестным его дочери. Владимир Путин рассказал, что когда Виктор Медведчук был руководителем администрации президента Украины Леонида Кучмы, то попросил его поучаствовать в крещении его дочери.
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Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о расходах российских звёзд
Обновлено в 22:07
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено в 21:13
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Наука
Компания Илона Маска разрабатывает киберимпланты для мозга
Обновлено в 03:26
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче
«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
Обновлено в 22:35
Наука
Эпидемия «банановой болезни» добралась до плантаций Латинской Америки
Эпидемия «банановой болезни» добралась до Южной Америки — это может привести к гибели банановых плантаций и к росту мировых цен на бананы.
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Российское посольство опубликовало карту с украинским Крымом
Российское посольство в Британии обнародовало карту, где Крым обозначен территорией Украины. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 22:50
Происшествия
Хакеры взломали сайт и Twitter Скотленд-Ярда для рассылки оскорблений
Электронный почтовый ящик лондонской полиции был взломан хакерами для отправки писем странного, а иногда нецензурного содержания.
Обновлено в 21:21
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено в 21:33
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено в 20:17
Музыка
Сэм Смит показывает, как надо танцевать, в клипе на песню «How Do You Sleep?»
В 2016 году Смита наградили «Оскаром» за песню «Writingʼs on the Wall», написанную для фильма «007: Спектр».
Обновлено в 02:16
Политика
Трамп: США рассматривают санкции против Турции за покупку С-400
После начала поставок российских систем ПВО Белый дом решил исключить Турцию из программы поставок новейших американских истребителей F-35 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Турции за покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Вашингтон планирует переговоры по Сирии с турецкими представителями
Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщали, что в планах Анкары и Вашингтона обсудить создание зоны безопасности в Сирии.
Обновлено в 10:22
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено в 08:25
Технологии
Мобильные телефоны и WI-FI угрожают безопасности Boeing
Мобильные телефоны и помехи WI-FI являются угрозой для безопасности полётов некоторых Boeing 737 и 777.
Обновлено в 13:34
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Политика
Мадуро предложил установить постоянный диалог с оппозицией
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро по итогам второго этапа переговоров с представителями оппозиции на Барбадосе предложил установить постоянный диалог между сторонами.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Взорвавшийся на «Лошарике» аккумулятор могли сделать в Петербурге
Аккумулятор, который загорелся на атомной глубоководной станции проекта 10831 «Лошарик», могли сделать в Петербурге.
Обновлено в 09:42
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено в 07:48
Политика
«Нафтогаз» заявил о готовности к переговорам по транзиту
"Нафтогаз" заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу, который предложил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, и Киев готов работать над достижением договоренностей с Россией.
Обновлено в 03:56
Технологии
Barsys анонсировала нового домашнего робота-бармена за $1500
Модель получила название Barsys 2.0 и в ней усовершенствовали алгоритмы приготовления коктейлей и добавили искусственный интеллект, который запоминает предпочтение гостей.
Обновлено в 16:17
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 22:42