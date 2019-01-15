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Политика Политика Путин назвал политическим проектом создание новой церкви на Украине Новая церковная структура является чисто политическим, светским проектом.

Происшествия Происшествия Reuters: число жертв нападения в Кении возросло до 15

Происшествия Происшествия Директора одного из магазинов «Евросети» нашли мертвым в Новой Москве Тело 29-летнего Дмитрия Ефимова, который являлся директором одного из магазинов «Евросети», было обнаружено в лесополосе недалеко от поселка Мосрентген в Новой Москве, сообщает агентство «Москва».

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Политика Политика Путин назвал негативными последствия выхода США из ДРСМД Заявление о намерении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий, и последствия подобной политики негативны.

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Происшествия Происшествия Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у обвиняемого в мошенничестве Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.

Политика Политика Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.

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