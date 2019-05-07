«Стотысячетонный блеф»: в Германии высмеяли американский авианосецРоссийская газета 02:40

В действительности же корабль вел свою боевую группу в противоположном направлении. Кроме того, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана давно стало правилом, а не исключением.

Происшествия В Кузбассе замначальника полиции заподозрили в получении взятки Замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Кемеровской области задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Происшествия Суд по делу о пожаре в «Зимней вишне» начнется 16 мая На 16 мая было назначено рассмотрение судом дела о пожаре в торговом центре Кемерово "Зимняя вишня", сообщает корреспондент The Moscow Post.

Религия Православные встречают Радоницу 7 мая православные христиане отмечают праздник Радоница, или Радуница, во время которого поминаются усопшие, пишет "Российская газета".

Политика В ДНР начали прием документов на получение российского паспорта Прием заявлений на получение российского паспорта в миграционной службе ДНР начали с 3 мая.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился сын Герцогиня Сассекская Меган Маркл родила в понедельник мальчика. Об этом сообщил ее супруг принц Гарри в эфире телеканала Sky News.

Экономика Власти выделили средства на погашение долгов работникам «Радиоприбора» Правительство РФ направило почти 160 миллионов рублей на погашение задолженности по заработной плате бывшим сотрудникам оборонного завода "Радиоприбор" во Владивостоке, сообщает администрация Приморья.

Политика В Раде зарегистрировано постановление об инаугурации Зеленского 19 мая Постановление о проведении 19 мая торжественного заседания Верховной рады, посвященного принесению присяги избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, зарегистрировано в парламенте и передано на рассмотрение руководства.

Общество Met Gala 2019: пять фактов о главном модном событии года С подачи Вриланд Met Gala навсегда переехал в Метрополитен-музей и — главное — обзавелся ежегодными темами (например, первое ее мероприятие прошло под знаменем «Романтичный и гламурный Голливуд», а Met Gala — 78/79 посвятили Дягилеву и костюмам русского балета).

Здоровье Названа главная причина преждевременной смерти Исследователи проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний об основных и сопутствующих причинах смерти около 48 миллионов человек в период с 1999 по 2017 год.

Происшествия Командир сгоревшего в Шереметьево самолёта рассказал об авиакатастрофе Командир SSJ-100 Денис Евдокимов рассказал "Комсомольской правде" о том, что произошло в воздухе над Москвой накануне и как проходила эвакуация после приземления и возгорания.

Общество Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым вице-губернатором Ставрополья стал Александр Бойков Самым богатым стал человек, который не любит публичности - зампред Александр Бойков, доходы которого в прошлом году превысили 4, 1 млн рублей.

Происшествия В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших в Шереметьеве Один пациент, доставленный в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского после катастрофы в аэропорту Шереметьево, находится в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней тяжести.

Здоровье Перечень хронических заболеваний расширен в России Перечень хронических неинфекционных заболеваний будет расширен в России, сообщает DEITA.

Футбол Гаттузо был оскорблен игроком, отказавшимся выходить на замену Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо в матче 35 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" получил в свой адрес ряд оскорблений со стороны игрока клуба Тиему Бакайоко.

Политика Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.

Хоккей Панарин и Бобровский не исключили возможности остаться в «Коламбусе» Российские хоккеисты "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин и Сергей Бобровский после поражения в шестом матче серии против "Бостон Брюинз" и вылета из Кубка Стэнли прокомментировали свой возможный уход из команды.

Политика В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.

Происшествия Магистральный газопровод загорелся на Урале На магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области произошел разрыв и последовавшее за этим возгорание.

Политика Большинство россиян сочли аресты чиновников борьбой за сферы влияния Более 50% опрошенных рассматривают такие аресты как следствие борьбы за передел сфер влияния либо отвлечение внимания от реальных проблем в экономике.

Культура Фестиваль Ural Music Night вошел в топ-200 лучших событий России Национальный календарь событий EventsInRussia.com включил фестиваль Ural Music Night в список 200 лучших событий России.