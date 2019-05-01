Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09
Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Общество
Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии
Обновлено в 08:15
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Футбол
Банега дисквалифицирован до конца сезона
Аргентинец наказан за грубую игру в матче 35-го тура с «Жироной» (0:1). Судья встречи Гонсалес Гонсалес указал в протоколе, что Банега ударил соперника обеими ногами в грудь после остановки игры.
Обновлено в 04:00
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия
Росгвардейцы помогли потерявшемуся в Москве ветерану вернуться домой
Сотрудники Росгвардии помогли заблудившемуся ветерану Великой Отечественной войны вернуться домой в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе центрального округа ведомства.
Обновлено в 09:11
Футбол
В «Локомотиве» подтвердили, что ведут переговоры по трансферу Смолова
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе сообщил, что клуб ведёт переговоры о трансфере нападающего команды Фёдора Смолова.
Обновлено в 07:00
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской "Монстрации-2019" - молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.
Обновлено в 04:17
Футбол
Эриксен согласовал условия личного контракта с «Реалом»
По информации источника, стороны согласовали условия личного контракта 27-летнего футболиста.
Обновлено в 09:18
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Театры
В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Наука
Британский стартап запустил проект BioSolar Leaf, который очищает воздух и производит белок для создания продуктов
Стартап Arborea, базирующийся в Великобритании, запускает пилотный проект в лондонском кампусе Имперского колледжа, чтобы протестировать технологию BioSolar Leaf.
Обновлено вчера в 09:28
Политика
WikiLeaks осудила приговор Ассанжу
Организация WikiLeaks осудила приговор британского суда своему основателю Джулиану Ассанжу и выразила сомнения в том, что слушания о его возможной экстрадиции будут честными.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Париже полицейские ударили корреспондента РИА Новости
Обновлено в 08:37
Авто
Назван ТОП-5 самых экономичных внедорожников и кроссоверов 2019 года
Внедорожники, особенно компактные кроссоверы, являются главным выбором среди все еще растущего числа американских автомобилистов.
Обновлено в 06:41
Кино
Минкульт, по некоторым данным, отказался выдавать на 10 мая прокатное удостоверение фильму ужасов «Дитя тьмы»
Министерство культуры, по некоторым данным, отказалось выдавать на 10 мая прокатное удостоверение канадскому фильму ужасов "Дитя тьмы".
Обновлено в 09:28
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Экономика
ЦБ нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений за границу
Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков ракет «Уран» в Балтийском море
Министерство обороны опубликовало видео запусков противокорабельных ракет комплекса "Уран" с корвета "Стойкий" в Балтийском море.
Обновлено в 05:02
Политика
Помпео собирается обсудить с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым намерен обсудить ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 09:23
Культура
Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»
Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Скончалась мать Марии Порошиной
Актрисе Большого Наталье Красноярской театра было 70 лет Заслуженная артистка России, режиссер мимического ансамбля Большого театра Наталья Красноярская умерла 30 апреля на 71-м году жизни.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Украина начнёт поставлять Турции управляемые танковые ракеты
Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт с турецкой Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) о поставке управляемых танковых ракет.
Обновлено в 07:44
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Общество
Король Таиланда вступил в брак с генералом
В среду король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак со своей спутницей — генералом Сутхида Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутхида, передает ТАСС.
Обновлено в 09:15