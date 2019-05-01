Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09

Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

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