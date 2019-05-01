Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09
Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.
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Политика
Мюллер раскритиковал изложение его доклада генпрокурором США
Спецпрокурор США Роберт Мюллер обрушился с критикой на министра юстиции, генерального прокурора США Уильяма Барра, представившего краткое резюме доклада по расследованию Мюллера.
Обновлено в 03:43
Музыка
Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»
Певица Алсу не планировала участвовать в конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в Израиле, до скандала с "Голосом".
Обновлено в 14:32
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для граждан Украины
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства ряду категорий украинцев.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов
Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем» завершился победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 3:0. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии.
Обновлено в 17:04
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Блокбастер «Мстители: Финал» поставил два рекорда, собрав в российском прокате более одного миллиарда рублей всего за три дня.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Петросяну не разрешили развенчать брак со Степаненко
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Петербурге задержали участников первомайского шествия
В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено в 07:28
Экономика
Qualcomm получит от Apple до $4,7 млрд в рамках урегулирования патентного спора
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm до $4,7 млрд штрафа в соответствии с договоренностью о прекращении судебного разбирательства, касающегося обвинений в нарушении компанией из Купертино (штат Калифорния) авторских прав на три патента.
Обновлено в 20:35
Политика
Эксперты назвали скандал с «загрязненной нефтью» политическим оружием Кремля
За поставками загрязненной нефти по трубопроводу «Дружба» из России в Европу может скрываться политический расчет Кремля.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 19:52
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Самолет ВВС США разбился в Оклахоме
Одномоторный учебный самолет американских ВВС потерпел крушение вблизи города Гастингс (штат Оклахома).
Обновлено в 19:43
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу зарубежных активов
Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шесть месяцев на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 13:29
Политика
Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского
Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие
Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года
Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:08
Политика
Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле
Министр иностранных дел Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле.
Обновлено в 12:51
Гаджеты
Huawei стала лидером продаж смартфонов в первом квартале 2019 года
Китайская компания Huawei стала лидером по объемом поставок смартфонов в первом квартале 2019 года.
Обновлено в 13:59
Кино
«Мстители: Финал». Трагедии больше нет
Словно каждый персонаж за время «Войны Бесконечности» устал от тягостных вздохов и безнадежных всхлипов, и теперь резвится на славу.
Обновлено в 04:35
Здоровье
Ученые рассказали о признаках серьезных проблем со здоровьем
Боль в ступнях может быть признаком многих серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказали британские медики.
Обновлено в 14:24
Происшествия
ДТП с участием грузовика произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП, а котором водитель автомобиля каршеринга врезался в грузовик.
Обновлено в 17:46
Шоу-бизнес
Самбурская заявила, что Первый канал вырезал из эфира ее выступление
Певица и актриса Анастасия Самбурская заявила, что Первый канал не показал ее выступление на премии "Шансон года", которую вручали 20 апреля в Кремлевском дворце.
Обновлено в 21:07
Происшествия
В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка
В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 20:35
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено в 14:07
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Стало известно, чего не должно быть в квитанциях ЖКХ
В квитанциях могут числится две графы, которые обозначают одну и ту же услугу, но вот только платить за них вам предлагают дважды.
Обновлено в 19:15