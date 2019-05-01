Спорт
Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09
Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.
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Армия и оружие
Семь кораблей НАТО вошли в Балтику
Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Двое погибли, пятеро пострадали в ДТП в Татарстане
Обновлено в 16:52
Происшествия
В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю
В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено в 13:09
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России
У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
Обновлено в 16:52
Политика
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
Обновлено в 17:26
Футбол
Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020
Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Петербурге арестовали капитана затонувшего катера
Обновлено в 16:59
Музыка
Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»
По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
Обновлено в 12:32
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Авто
Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor
Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика
Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Экономика
Путин подписал закон об ипотечных каникулах
Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Футбол
Барселона — Ливерпуль 3:0
Обновлено в 16:26
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд
За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
Обновлено вчера в 21:50
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Спорт
Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Игры
С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen
С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк
Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна
В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим
Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Риме
Обновлено в 16:00
Экономика
Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%
Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:50
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55