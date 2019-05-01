Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09

Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.
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100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

URA.Ru04:25

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

РИА Новости07:09

Российская сторублевка стала одной из самых красивых банкнот мира

Телеканал 360°05:29

Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

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Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года

Эхо Москвы03:30

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Российская газета02:40

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Znak.com01:31
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Названы самые красивые деньги в мире

Вести.UZ09:43
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Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

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Армия и оружие

Семь кораблей НАТО вошли в Балтику

Семь боевых кораблей Первой постоянной противоминной группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря.
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Происшествия

Двое погибли, пятеро пострадали в ДТП в Татарстане

Обновлено в 16:52
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В Краснодаре заведующая детсадом заставила ребенка целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
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Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar.
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Политика

Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию в Венесуэле, которая близка к полноценной широкомасштабной гражданской войне.
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Путин подписал закон о безвизовом въезде для болельщиков Евро-2020

Президент подписал закон о подготовке и проведении в Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года.
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Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
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Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
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Авто

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено в 00:44
Авто

Минпромторг показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
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Авто

Специалисты Hennessey показали Ford Ranger VelociRaptor

Тюнинг-ателье Hennessey Performance решило поработать над пикапом Ford Ranger, после чего он получил приставку VelociRaptor.
Обновлено в 06:57
Политика

Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Экономика

Путин подписал закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об «ипотечных каникулах» для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 10:09
Футбол

Барселона — Ливерпуль 3:0

Обновлено в 16:26
Футбол

Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ

Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Китайская семья дала взятку в $6,5 млн за поступление дочери в Стэнфорд

За поступление своей дочери в престижный Стэнфордский университет китайская семья заплатила 6,5 миллиона долларов.
Обновлено в 15:46
Общество

Некоторые рестораны Екатеринбурга отказались от продукции «Мираторг»

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Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»

Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
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Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено в 06:00
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено в 13:11
Игры

С 1 мая игроки получат бесплатный доступ к Star Citizen

С сегодняшнего дня и до 8 мая абсолютно все геймеры имеют возможность бесплатной игры в космический симулятор Star Citizen, а также им позволят испытать самое новое игровое обновление.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк

Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие

Террористы за месяц 12 раз обстреливали авиабазу Хмеймим

Террористы за месяц 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим в Сирии с использованием реактивных систем залпового огня (РСЗО) и дронов, заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:07
Теннис

Шарапова снялась с турнира в Риме

Обновлено в 16:00
Экономика

Выручка Apple во втором квартале 2019 года снизилась на 5%

Выручка американской компании Apple во втором квартале 2019 финансового года (закончился 30 марта) достигла $58 млрд, что на 5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.
Обновлено в 03:50
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
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