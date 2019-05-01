Спорт

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мираРИА Новости 07:09

Российская банкнота номиналом сто рублей, выпущенная к чемпионату мира по футболу, вошла в пятерку лучших в мире по версии Международного банкнотного общества. Об этом сообщается на сайте организации.
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Российские 100 рублей вошли в топ красивейших купюр мира

Газета.Ru08:34

Российские 100 рублей попали в число самых красивых банкнот мира

Znak.com01:31

Российская сторублевка стала одной из самых красивых банкнот мира

Телеканал 360°05:29

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

URA.Ru04:25

Канадские 10 долларов признаны самой красивой купюрой 2018 года

Эхо Москвы03:30

Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира

Российская газета02:40

Сторублевая купюра попала в число самых красивых банкнот мира

РИА Новости07:09
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Названы самые красивые деньги в мире

Вести.UZ09:43
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Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

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«В день труда имею право отдыхать!»: Навка поделилась снимком в бикини с курорта

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Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года», которую показали сегодня вечером.
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Фото с сегодняшней демонстрации в Петербурге Gepostet von Открытая Россия am Mittwoch, 1. Mai 2019 Когда акция началась, объединенная колонна демократических сил — в ней шли активисты партии «Яблоко», сторонники Алексея Навального, «Открытой России» и ряда петербургских оппозиционных движений — смогла пройти по Невскому проспекту не более 400 метров.
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«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ

«Барселона» разгромила «Ливерпуль» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча на стадионе "Камп Ноу" завершилась со счетом 3:0.
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности начальника управления ГИБДД по Москве Виктора Коваленко, передает ТАСС со ссылкой на текст указа.
Обновлено в 10:24
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Московский ЦСКА рассмотрит варианты продажи защитника Марио Фернандеса в случае непопадания в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает портал "Евро-футбол".
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Политика

Мадуро объявил о «великом плане изменений» в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности своего правительства принять специальный план изменений, чтобы исправить допущенные ошибки.
Обновлено в 18:27
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За аферу по подъёму российского судна осудили корейцев

Информацию передало южнокорейское агентство "Ренхап". В итоге мошенников приговорили к пяти, четырём и двум годам лишения свободы.
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Политика

Захарова прокомментировала увольнение министра обороны Великобритании

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уволить главу Минобороны страны Гэвина Уильямсона.
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Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джерри Ли признал в среду свою вину по обвинению в сговоре с целью передачи Китаю секретной информации.
Обновлено в 19:52
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Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

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В Сети началась кампания против агрохолдинга «Мираторг» после того, как его глава Виктор Линник назвал россиян, опасающихся запрета на ввоз хамона и пармезана, «балаболами».
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Разрушительный торнадо в Румынии попал на видео

В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Авто

Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant

Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
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По мнению продюсера Иосифа Пригожина, певица Алсу не совершила ничего плохого, и травля ее семьи должна быть прекращена.
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Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
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Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
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Армия и оружие

Источник: испытания вертолета Ми-8АМТШ-ВН могут начаться до конца года

Летные испытания нового штурмового вертолета Ми-8АМТШ-ВН планируется начать до конца года, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Шоу-бизнес

Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»

Друзья Андрея Губина переживают из-за самочувствия музыканта.
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Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции

Участники Pussy Riot краснодарские художники Лусинэ Джанян и Алексей Кнедляковский получили политическое убежище в Швеции после апелляции в Миграционном суде, сообщает телеканал SVT.
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США объяснили разработку нового ядерного оружия «сдерживанием» России

Ранее сообщалось, что в США начали производить новое ядерное оружие малой мощности, предназначенное для борьбы с Россией.
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Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

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Армия и оружие

Террористы в апреле 12 раз пытались атаковать авиабазу Хмеймим

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Спортсменка фитнес-бикини раскрыла секрет молодости с помощью питания

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Если Месси играет хорошо, то мало что можно сделать.
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Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы

Лондонский суд приговорил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог.
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