Армия и оружие
Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операцииLenta.ru 11:00
По информации телеканала Al Jazeera, лояльные ПНС и подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу вооруженные силы объявили о начале операции «Вулкан гнева». Она направлена против Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
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