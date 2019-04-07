Армия и оружие

Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операцииLenta.ru 11:00

По информации телеканала Al Jazeera, лояльные ПНС и подконтрольные премьер-министру Ливии Фаизу Сараджу вооруженные силы объявили о начале операции «Вулкан гнева». Она направлена против Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара.
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Стороны конфликта в Ливии начали воздушные военные операции

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Источник: Ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи

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