Армия и оружие

ВВС армии Хафтара ударили по позициям проправительственных сил в ЛивииГазета.Ru 07:48

Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, ударила по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи, сообщает местный телеканал "218". Уточняется, что ВВС армии Хафтара нанесли седьмого апреля серию ударов по позициям проправительственных сил.
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