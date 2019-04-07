Армия и оружие
ВВС армии Хафтара ударили по позициям проправительственных сил в ЛивииГазета.Ru 07:48
Ливийская национальная армия, находящаяся под командованием маршала Халифа Хафтара, ударила по позициям проправительственных сил в пригороде Триполи, сообщает местный телеканал "218". Уточняется, что ВВС армии Хафтара нанесли седьмого апреля серию ударов по позициям проправительственных сил.
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