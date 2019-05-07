Религия
Сторонники скандального храма в Екатеринбурге не собираются сдаватьсяREGNUM 02:23
В религиозной организации возмутились «разжиганием гражданского противостояния» в вопросе о храме и заявили, что протест был «разожжен определёнными силами». Для «умиротворения» ситуации уже сегодня в 19:00 на месте строительства объекта будет проведён молебен «об укреплении мира и согласия».
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Всеобщий молебен за храм у Театра драмы отменили, а протестующих тоже попросили сидеть дома
Екатеринбург Онлайн07:07
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