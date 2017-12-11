Политика

Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту КиеваИзвестия 11:12

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Трансляцию с места событий ведет телеканал Rustavi 2, передает «РИА Новости». Отмечается, что он прилетел рейсом из Варшавы и уже прошел паспортный контроль.
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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину

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Напомним, что предыдущая проверка, проводимая Счетной палатой, выявила нарушения за 2017 год в размере 785 миллиардов рублей.
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Кузнецова заменит Макарову на Уимблдоне

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Происшествия

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Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
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Бывший король Бельгии сдал ДНК на установление его отцовства

Бывший король Бельгии 84-летний Альберт II сдал анализ ДНК для установления отцовства. Об этом 28 мая сообщает Reuters.
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В начале февраля этого года в жизни Виктории Лопыревой случилось важное событие – она впервые стала мамой.
Обновлено в 11:06
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«Челси» и «Арсенал» сыграют в финале Лиги Европы

Лондонские «Челси» И «Арсенал» встретятся в финальном матче Лиги Европы.
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Audi сертифицировала новый Audi Q3 для России

В отличие от Европы, где новый Audi Q3 продается с бензиновыми моторами 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 или 230 л.с.), дизельными 2.0 TDI (150 или 190 л.с.) и полным приводом, россиянам предложат «старую» версию 1,4 TSI (код CZDA) на 150 сил с шестиступенчатым «роботом» и передним приводом.
Обновлено вчера в 10:15
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Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
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Смартфоны Apple рассылают данные пользователя тысячам компаний

Компания Disconnect занимается защитой данных пользователей и имеет собственное приложение, которое тестирует активность смартфона и установленных на него приложений.
Обновлено в 09:48
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Игры

Sony анонсировала дату релиза Death Stranding

Sony опубликовала новый ролик видеоигры Death Stranding японского гейм-дизайнера Хидео Кодзимы, а также назвала дату выхода проекта.
Обновлено в 13:29
Происшествия

СК завел дело из-за двух брошенных в подмосковном хостеле детей

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после того, как мать оставила двух маленьких детей в одном из подмосковных хостелов, сообщает СУСК по Московской области.
Обновлено в 13:11
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Обновлено в 10:15
Армия и оружие

ЛНР отбила атаку украинской ДРГ

Военнослужащий диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины погиб, когда украинские силовики пытались проникнуть на территорию ЛНР, заявил начальник пресс-службы управления народной милиции республики Яков Осадчий.
Обновлено в 13:25
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Пчелы заблокировали границу Эстонии и России

Обновлено в 10:27
Политика

Чайка заявил о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
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Незамужних женщин признали самой счастливой категорией общества

Обновлено в 06:49
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
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В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
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Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
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Напавший на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе отправлен под арест

Суд отправил под арест мужчину, который подозревается в нападении на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 12:27
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Завод Haval в Тульской области начинает серийное производство

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Экономика

На развитие инфраструктуры газомоторных заправок выделят 21 млрд рублей

На развитие инфраструктуры газозаправочных станций в России планируется потратить 21 млрд рублей из госбюджета до 2024 года.
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«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
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Михаил Саакашвили
Грузинский политик
Грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе.
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