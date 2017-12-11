Политика
Саакашвили прошел паспортный контроль в аэропорту КиеваИзвестия 11:12
Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили приземлился в аэропорту Борисполь в Киеве. Трансляцию с места событий ведет телеканал Rustavi 2, передает «РИА Новости». Отмечается, что он прилетел рейсом из Варшавы и уже прошел паспортный контроль.
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