Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о ЗеленскомИзвестия вчера в 19:33

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Ранее они выложили ролик, в котором шоумена сбивает фура. Как пишет «Страна.ua», видео начинается с надписи «с ним всё в порядке».
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В сети появился ролик с Зеленским и белым порошком

RT на русском03:54

В соцсетях разместили ролик с Зеленским, на которого сыпется «порошок»

РИА Новости02:58

В Сети появилось новое видео с Зеленским и белым порошком

РБК02:34

В Сети появился новый ролик с Зеленским и «белым порошком»

Известия03:40

В соцсетях появился новый ролик с Зеленским, на которого высыпается белый порошок

ТАСС01:45

Про Зеленского выпустили новый видеоролик. В нем он выжил

Телеканал 360°вчера в 20:33

Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского

РЕН ТВвчера в 18:09
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Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика

Порошенко встретится с Меркель и Макроном

Действующий президент Украины Петр Порошенко собирается встретиться с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, передает корреспондент УтроNеws, ссылаясь на СМИ.
Обновлено вчера в 08:41
Политика

Как барк «Седов» отправился в сотый рейс

Обновлено 09 апреля в 12:04
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Футбол

В «Спартаке» прокомментировали инцидент Гулиева с пешеходом

Обновлено в 02:35
Происшествия

В Благовещенске возбудили дело после нападения собак на ребёнка

Обновлено в 02:59
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» выиграть в матче с «Каролиной»

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:32
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

«Два дня у постели»: Чадов рассказал о близости с Барановской

Актер рассказал, как телеведущая спасла ему жизнь. Андрей Чадов стал гостем программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Пушков оценил «исторический» взнос Грузии в бюджет Совета Европы

«Исторический» взнос Грузии в бюджет ПАСЕ в полмиллиона евро не поможет преодолеть финансовый кризис, связанный с отказом России выплачивать свой взнос, заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Следователи и медики предлагают не лишать свободы за врачебную ошибку

Рабочая группа Следственного комитета и Национальной медицинской палаты (НМП) проработала вопрос «о введении альтернативных лишению свободы мер наказания» медицинских работников за врачебные ошибки.
Обновлено в 03:24
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Общество

Средний счет за ЖКХ в Петербурге снизился на 8%

Средний счет за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года составил 4,57 тысячи рублей.
Обновлено в 04:37
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Европу

Обновлено вчера в 10:31
Происшествия

Следователи задержали беглого кировского депутата Дмитрия Никулина

Следователи сообщают, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании Никулину меры пресечения.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова рассекретила пол ребенка

Софья Каштанова, прославившаяся ролями в сериалах «Полицейский с рублевки» и «Психологини», рассказала о том, что родила сына.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Уголовное дело по факту пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово направлено в суд, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.
Обновлено в 04:50
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Общество

Пригожина возмутил совет Волочковой бедным россиянам уезжать из страны

Продюсер задался вопросом, знает ли Волочкова о том, что сегодня в Европе также огромное количество людей находятся за чертой бедности, передает НСН.
Обновлено вчера в 11:36
Авто

Новая Mazda3 получит спортивную версию

Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Российскую группировку войск в Сирии возглавил генерал Сердюков

Сергей Суровикин провел в должности командующего группировкой войск в Сирии в совокупности более года — это дольше, чем любой из высших офицеров, занимавших этот пост.
Обновлено в 03:21
Политика

Кремль рассчитывает на соблюдение всех законных прав Ассанжа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение британского суда в отношении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 05:07
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
Обновлено в 03:57
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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