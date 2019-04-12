Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о ЗеленскомИзвестия вчера в 19:33

Сторонники лидера Украины Петра Порошенко опубликовали еще одно видео о кандидате в президенты Владимире Зеленском. Ранее они выложили ролик, в котором шоумена сбивает фура. Как пишет «Страна.ua», видео начинается с надписи «с ним всё в порядке».

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

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