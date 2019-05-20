Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в АрменииГазета.Ru 02:37
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
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Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
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Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
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Экономика
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Подполковника ГРУ обвинили в создании финансовой пирамиды
В отношении подполковника запаса главного управления генштаба Вооруженных сил России (ГРУ) Андрея Николенко возбудили уголовное дело о создании финансовой пирамиды.
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Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
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Политика
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Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Тайник немецкого солдата нашли в Ростовской области
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Экономика
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Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
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Армия и оружие
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Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
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Обновлено в 02:59
Авто
Российский рынок подержанных автомобилей вырос почти на 9%
В апреле 2019 года на российской «вторичке» было продано 482,2 тыс. легковых автомобилей – на 9% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 00:53
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
В ОДКБ обеспокоены учениями НАТО у границ стран организации
Учения НАТО у границ стран Организации договора о коллективной безопасности вызывают огромную озабоченность, заявил в понедельник на заседании Совета Парламентской ассамблеи стран-участниц ОДКБ исполняющий обязанности Генерального секретаря организации Валерий Семериков.
Обновлено в 02:34
Футбол
Головин не попал в символическую сборную Лиги 1
Стало известно, какие футболисты оказались включены в символическую сборную чемпионата Франции по итогам сезона-2018 / 19, сообщает "Советский спорт" Российский полузащитник "Монако" Александр Головин в эту сборную не попал.
Обновлено вчера в 23:15
Футбол
Клопп вступил в переговоры с «Ювентусом»
Немецкий специалист Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" и продолжить карьеру в итальянской Серии А. Как сообщил в "Твиттере" журналист Танкреди Палмери, 51-летний тренер якобы провел предварительные переговоры с туринским "Ювентусом".
Обновлено в 02:48
Экономика
«Совкомфлот» причалил к «Арктик СПГ»
По оценке аналитиков, компания теоретически может вывезти весь свой СПГ, в том числе загрузив хаб на Камчатке, без строительства дополнительных газовозов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
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Солистка Spice Girls потеряла зрение и попала в больницу
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, которая более известна под псевдонимом Mel B, попала в больницу в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено вчера в 05:23
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
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Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»
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Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
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Музыка
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Появились данные о смартфоне Samsung Galaxy S11
Выход Galaxy S11 ожидается в первом квартале следующего года. Смартфон будет доступен по цене около 65 000 рублей.
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