Происшествия
Сторонники Навального арестованы петербургским судомGazeta.SPb 01 мая в 22:28
Причиной задержания двоих сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова стало незаконное поведение на первомайском шествии. Мужчин приговорили к 10 суткам ареста за попытку превратить петербургскую первомайскую демонстрацию в несогласованный митинг.
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Суд отклонил апелляции оппозиционеров Шуршева и Пивоварова на первомайский арест
Znak.comвчера в 14:31
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Политика
В России могут запретить магазины в жилых домах
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Обновлено вчера в 11:40
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Суд освободил обвиняемую в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд освободил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которая была одной из фигуранток дела об убийстве Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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Музыка
Вручили премии Billboard Music Awards
Премия Billboard Music Awards создана музыкальным журналом Billboard в 1989 году. Первая церемония наград прошла через год.
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В ночном пожаре на Южном Урале погибли мать с ребенком
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Шоу-бизнес
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Известная голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз.
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Происшествия
«Мисс Уругвай» нашли мертвой в Мехико, сообщают СМИ
Победившая на конкурсе красоты "Мисс Уругвай" в 2006 году Фатими Давила найдена мертвой в одной из гостиниц в столице Мексики, сообщает El Universal со ссылкой на источники в прокуратуре Мехико.
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Огонь распространялся молниеносно, так как здесь хранились рубероид и резинотехнические изделия. Пожар был площадью 300 квадратных метров.
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Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
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Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, — подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
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Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Маха Вачиралонгкорн был назначен правителем Таиланда два года назад, но официальная коронация пройдет только 4 мая.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отпраздновал день рождения с друзьями в Дубае
Филипп Киркоров недавно отпраздновал свой 52-й день рождения с друзьями и звездными коллегами в одном из отелей в Дубае.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Обновлено вчера в 18:25
Хоккей
Скончался восьмикратный обладатель Кубка Стэнли Леонард Келли
Ред был исключён из своей хоккейной команды в подготовительной школе, но был избран в Зал хоккейной славы вскоре после того, как сыграл свою последнюю игру в НХЛ, — отметили в заявлении.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
В Шереметьево автомобиль врезался в пассажирский Boeing
Обновлено вчера в 14:09
Армия и оружие
В НАТО сменится главнокомандующий силами в Европе
В Бельгии состоится церемония передачи полномочий новому Верховному главнокомандующему сил НАТО генералу США Тоду Уолтерсу, который сменит на этом посту Кёртиса Скапарротти.
Обновлено вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Почему юморист Евгений Петросян срочно покинул Россию
Знаменитый юморист Евгений Петросян заявил, что устал от вранья и слухов по поводу его личной жизни и решил улететь из России.
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Политика
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено 01 мая в 09:30
Наука
В Якутии нашли останки древних соперников крокодилов
В Якутии палеонтологи обнаружили останки древнего родственника крокодила. Об этом сообщает издание "Чердак".
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В России нашли георгиевские ленточки со свастикой
В Нижнем Новгороде накануне Дня Победы в продажу поступили георгиевские ленточки со свастикой.
Обновлено вчера в 09:37
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено 01 мая в 23:18
Армия и оружие
Боевики обстреляли российскую авиабазу в Сирии
Террористы попытались обстрелять российскую авиабазу Хмеймим, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
На Украине официально опубликовали результаты президентских выборов
Результаты президентских выборов на Украине опубликованы в пятницу в официальной газете "Правительственный курьер".
Обновлено вчера в 22:06
Космос
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов
NASA обвинило подрядчиков в провальных запусках 2009 и 2011 годов, но окончательные выводы следователей будут представлены позже.
Обновлено вчера в 03:19
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Технологии
В Великобритании испытали модель первого в истории самолета без закрылков
Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc работают над первым в истории авиации самолетом, который будет способен маневрировать без помощи закрылков, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Россиянин ударил жену прокурора и поплатился
Дачник из Ленинградской области ударил жену местного прокурора, после чего попал в больницу с ранением. Об этом сообщает издание 47.ru.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Издатели отказались от мемуаров обвиненного в педофилии Вуди Аллена
По данным издания, агент Аллена предлагал издателям рукопись мемуаров в прошлом году, однако все они отказались работать с текстом режиссера.
Обновлено вчера в 21:45
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено вчера в 12:00