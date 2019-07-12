Происшествия

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»Газета.Ru 05:08

Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости". Семь членов группы получили от 15 до 21 года колонии.
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Суд вынес приговор семи сторонникам ИГ, пытавшимся устроить крушение «Сапсана»

ТАСС05:18

В Москве осудили семерых сторонников ИГ за попытку теракта на «Сапсане»

РБК05:35

В Москве осудили боевиков ИГ*, совершивших теракт на «Сапсане» в 2017 году

РИА Новости05:21

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Коммерсантъ05:46

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Интерфакс05:09

Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»

Газета.Ru05:08

Семь сторонников ИГ получили сроки от 15 до 21 года за попытку организовать крушение «Сапсана» в 2017 г

Агентство Москва05:02
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Происшествия

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