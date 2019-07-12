Происшествия
Сторонники ИГ получили сроки за попытку устроить крушение «Сапсана»Газета.Ru 05:08
Сторонники террористической организации "Исламское государство" получили сроки за попытку устроить крушение "Сапсана", передает РИА "Новости". Семь членов группы получили от 15 до 21 года колонии.
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с чего всё началось
Московский окружной военный суд (МОВС) приговорил к срокам заключения от 15 лет до 21 года семерых сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), пытавшихся устроить крушение поезда "Сапсан" в 2017 году, передает из суда корреспондент ТАСС.ТАСС05:18
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:45, Вашингтон
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