Происшествия

Сторонники Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцевПолитическая Экспертиза вчера в 16:51

Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцев. Об этом сообщает штаб бывшего лидера страны. РИА Новости передает, что ряд сотрудников спецслужб находятся в заложниках.
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Советский и киргизский государственный и политический деятель. Герой Киргизской Республики. Президент Кыргызской Республики с 1 декабря 2011 по 24 ноября 2017 года. Премьер-министр, председатель Социал-демократической партии Киргизии. Почётный президент Федерации самбо Кыргызской Республики.
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