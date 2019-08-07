Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцев. Об этом сообщает штаб бывшего лидера страны. РИА Новости передает, что ряд сотрудников спецслужб находятся в заложниках.

Сторонники Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцев

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Политика Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.

Технологии Исследование Accenture: предложениям «умных домов» не хватает персонализации По словам Антона Кучмы, руководителя практики новых технологий компании Accenture в России, объем рынка систем "умный дом" в России составляет около 9 млрд руб. При этом, по оценке Discovery Research Group, рынок растет примерно по 1 млрд в год.

Общество На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Политика Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что стрелял во время попытки задержания, передает РИА "Новости".

Здоровье Врачи скорой помощи попросили москвичей изолировать домашних животных перед приездом медиков Домашние животные могут помешать работе врачей скорой помощи, поэтому до приезда медиков их лучше изолировать в другой комнате.

Шоу-бизнес ЦУМ подтвердил информацию о смерти Аллы Вербер Причиной смерти называют инфаркт. Вербер родилась в 1958 году в Ленинграде. Фэшн-директором ЦУМа она начала работать в 2003 году.

Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.

Экономика Показатели внешней торговли Тайваня упали в июле 2019 года Экспорт Тайваня за июль упал на 0,5% относительно аналогичного месяца 2018 года до $28,2 млрд, сообщает 7 августа агентство Синьхуа.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Зеленский срочно позвонил Путину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.

Кино Школа кино и ТВ «Индустрия» проведет вступительные экзамены в регионах Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет отборочные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в российских регионах.

Технологии В Apple Music появились несжатые треки Запуск новой программы в Apple Music не изменит стоимость месячной подписки, несмотря на то, что теперь у пользователей появится возможность слушать и передавать аудио без потерь по требованию.

Происшествия В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

Политика Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17 Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.

Экономика На кассах магазинов в России станет доступна оплата услуг ЖКХ «Помимо снятия наличных клиенту будут доступны безналичные платежи на кассе магазина — оплата за коммунальные услуги», — приводит РИА Новости слова представителя Сбербанка.

Происшествия Задержанные в Польше россияне арестованы Польский суд арестовал граждан России, задержанных 5 августа в Кракове за конфликт с местными футбольными фанатами.

Энергетика Цены на нефть Brent и WTI снижаются Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.

Футбол Симс перешёл из «Саутгемптона» в «Нью-Йорк» Английский полузащитник «Саутгемптона» Джош Симс перешёл в клуб лиги MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает пресс-служба английской команды.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Политика Назначен новый генконсул Германии в Екатеринбурге Новым генеральным консулом Германии в Екатеринбурге стал Матиас Крузе.