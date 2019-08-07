Происшествия
Сторонники Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцевПолитическая Экспертиза вчера в 16:51
Сторонники экс-президента Алмазбека Атамбаева взяли в заложники несколько спецназовцев. Об этом сообщает штаб бывшего лидера страны. РИА Новости передает, что ряд сотрудников спецслужб находятся в заложниках.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
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