Происшествия

Силовики покидают территорию вокруг дома экс-президента КиргизииРИА Новости 17:50

Силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в штабе сторонников экс-главы государства.
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