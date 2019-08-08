Происшествия
Силовики покидают территорию вокруг дома экс-президента КиргизииРИА Новости 17:50
Силовики покидают территорию села Кой-Таш, где располагается резиденция экс-президента Киргизии Атамбаева, сообщили РИА Новости в четверг в штабе сторонников экс-главы государства.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 23:17, Вашингтон
Политика
Эрдоган: Турция не признает возвращение Крыма в состав России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз заявил, что его страна не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
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Россиян могут заставить сообщать своим работодателям об имеющихся опасных заболеваниях, способных сказаться на трудовой деятельности человека.
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Политика
Мадуро призвал весь мир протестовать против блокады Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей всех стран 10 августа выступить против американской блокады Венесуэлы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Минобороны Турции провело переговоры с США о зоне безопасности в Сирии
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии прошли позитивно.
Обновлено в 05:24
Кино
Тарантино назвал любимый советский фильм
Голливудский режиссер Квентин Тарантино рассказал, что в детстве любил смотреть советский фильм «Человек-амфибия», снятый по одноименному роману Александра Беляева.
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Армия и оружие
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«Роскосмос» предложил создать подрядчика для строительства Восточного
«Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома «Восточный», которая будет единственным исполнителем работ.
Обновлено в 22:16
Армия и оружие
В Сирии откроют комплекс для кораблей ВМФ России
Обновлено в 20:58
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Обновлено в 08:21
Происшествия
Автобус упал с обрыва под Новороссийском, есть жертвы
По данным экстренных служб, автобус упал в кювет после столкновения с джипом. Отмечается, что в автобусе находились более 40 человек.
Обновлено в 16:36
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Как людям старше 50 следить за своим зрением
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Политика
Столтенберг заявил, что НАТО не давала обещания России о нерасширении
НАТО никогда не давала обещаний России о нерасширении альянса после окончания холодной войны, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в исследовательском институте в Сиднее.
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Светлана Лобода опубликовала свадебное фото
Скорее всего, фотография, на которой запечатлена сестра Лободы со своим избранником, попала в руки Светланы только недавно.
Обновлено в 09:53
Авто
Новая Hyundai Sonata в РФ получит единственный мотор
Корейский автопроизводитель прошел всю необходимую сертификацию для нового поколения Sonata.
Обновлено в 01:55
Экономика
Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября
Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 22:26
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Политика
Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей
По данным Скотланд-Ярда, в деле существуют лишь теории - никаких доказательств, позволяющих выдвинуть обвинение против российских властей, выявлено не было.
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Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России
Санкции вступят в силу 19 августа 2019 года и будут действовать минимум год.
Обновлено 05 августа в 04:25
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол
Ранее «Живая Кубань» сообщала, что Кокорин им Мамаев отправились в колонию.
Обновлено в 13:42
Армия и оружие
США назвали китайские таблетки угрозой для американских военных
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает растущее использование активных ингредиентов китайского производства в лекарствах, принимаемых американскими военными и гражданским населением, как угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 20:57
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Обновлено в 06:38
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли c HBO ради Netflix, пишут СМИ
Издание добавило, что создатели "Игры престолов" также обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но после продолжительных переговоров с Netflix пришли к окончательному решению.
Обновлено в 23:04
Армия и оружие
ВСУ обстреляли из миномётов село Логвиново в ЛНР
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Брэд Питт похорошел и постройнел после развода с Джоли
Актер действительно бросил пить, записался в «Анонимные алкоголики» и стал посещать психолога, когда Джоли пригрозила лишить его пеки из-за пьянства.
Обновлено в 22:27