Происшествия
Сторонники Атамбаева взяли несколько спецназовцев в заложникиSputnik Таджикистан вчера в 16:53
Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева держат в заложниках несколько спецназовцев, сообщает Sputnik Кыргызстан. Сотрудники спецназа были взяты в заложники после попытки штурмом взять резиденцию Атамбаева, чтобы арестовать бывшего кыргызского лидера.
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Несколько бойцов спецназа находятся в заложниках у сторонников Атамбаева
Аргументы и Фактывчера в 18:31
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
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