Сторонники экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева держат в заложниках несколько спецназовцев, сообщает Sputnik Кыргызстан. Сотрудники спецназа были взяты в заложники после попытки штурмом взять резиденцию Атамбаева, чтобы арестовать бывшего кыргызского лидера.

Сторонники Атамбаева взяли несколько спецназовцев в заложники

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