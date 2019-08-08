Происшествия
Сторонники Атамбаева требуют отставки президента в БишкекеВестник Кавказа 13:21
Собравшиеся требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы – силовики используют для разгона светошумовые гранаты.
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