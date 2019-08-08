Происшествия

Сторонники Атамбаева требуют отставки президента в БишкекеВестник Кавказа 13:21

Собравшиеся требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы – силовики используют для разгона светошумовые гранаты.
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СМИ сообщили о сотнях митингующих сторонниках Атамбаева в центре Бишкека

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Эхо Москвы13:02

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РЕН ТВ13:01

Сторонники Атамбаева пришли к офису президента Киргизии с требованием о его отставке

Интерфакс12:50
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