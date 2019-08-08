Происшествия
Сторонники Атамбаева требуют отставки президента в БишкекеВестник Кавказа 13:21
Собравшиеся требуют отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с центральной площади столицы – силовики используют для разгона светошумовые гранаты.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 22:16, Вашингтон
Политика
В Польше призывают Евросоюз отказаться от сближения с Россией
Вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач пожаловался в интервью агентству Reuters на европейских лидеров, которые выстраивают политику сближения с Россией, так как это, якобы, является большой ошибкой.
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Экономика
В России резко выросли цены на черный хлеб
Росстат зафиксировал повышение цен на хлеб в российских магазинах, пишет РБК.
Обновлено в 02:26
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
В Сирии боевики совершили попытку нападения на авиабазу Хмеймим, где располагаются силы ВКС России, выпустив по ней реактивные снаряды залпового огня.
Обновлено в 15:35
Футбол
Кононов: кредит доверия от Федуна существует
Что касается моего общения с Леонидом Федуном, то у нас кредит доверия существует.
Обновлено в 15:35
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками
Ребенок возрастом 15 месяцев был доставлен в больницу из-за отравления наркотиками.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
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Происшествия
В воинской части в Архангельской области прогремел взрыв
"Медицинские учреждения Архангельской области готовы принять пострадавших при взрыве под Нёноксой", — заявили в пресс-службе губернатора, не уточнив, в результате чего произошел взрыв.
Обновлено в 06:08
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина написала автобиографию
Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу.
Обновлено в 16:09
Кино
Показы фильма Тарантино в летних кинотеатрах Москвы отменили из-за приближающейся грозы
Показы нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в летних кинотеатрах музея "Гараж" в Парке Горького и "Пионере" в Сокольниках, запланированные на вечер четверга, отменили из-за приближающейся грозы.
Обновлено в 13:50
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Украинские диспетчеры впустили российский самолет в воздушное пространство страны, несмотря на запрет на пролет судов из России над территорией Украины.
Обновлено в 17:38
Авто
В Сети показали дизайн необычного гибрида УАЗа и Хаммер
Необычный дизайн-проект получил название H-UAZ, он демонстрирует, каким бы мог получится российский УАЗ, если объединить отечественный и американский внедорожники.
Обновлено в 16:18
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Космос
При крушении лунного зонда «Берешит» могли остаться выжившие
Обновлено вчера в 04:30
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Технологии
В России созданы экранопланы для тушения пожаров
Обновлено в 00:40
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
Ранее сообщалось, что за последние 10 лет число россиян, доверяющих новостям по телевизору, снизилось с 80 до 55%.
Обновлено в 20:57
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено в 10:50
Футбол
Агент Джорджевича оценил вероятность перехода в «Локомотив»
Агент нападающего "Зенита" Луки Джорджевича Игорь Глушевич оценил вероятность перехода форварда в московский "Локомотив", передает Sport24.
Обновлено в 21:00
Наука
В Ирландии найдено скопление неолитических памятников
Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе под Оренбургом
Три человека погибли в результате ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» в Оренбургской области, сообщили 8 августа в региональном управлении МВД России.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал новую возлюбленную
Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу закрутил новый роман. Фото с возлюбленной бизнесмен впервые выложил в Instagram.
Обновлено в 21:34
Экономика
Медведев расширил полномочия кураторов нацпроектов
Напомним, ранее Дмитрий Медведев уже заявлял о планах усилить полномочия проектных комитетов, чтобы они могли самостоятельно определять способы достижения поставленных в нацпроектах целей и нести за свои решения ответственность.
Обновлено в 08:14
Политика
В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму
Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:47
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01