Происшествия
Сторонники Атамбаева собрались на центральной площади БишкекаИнтерфакс 12:28
Около тысячи сторонников задержанного в четверг экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пришли на центральную площадь Бишкека, сообщает корреспондент "Интерфакса". Собравшиеся скандируют лозунги, свистят.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Ашберн
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