В селе Кой-Таш произошло столкновение между милиционерами и сторонниками бывшего президента Алмазбека Атамбаева, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

Произошла стычка между милицией и сторонниками Атамбаева в Кой-Таше

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