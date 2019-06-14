Происшествия
Сторонник ИГ задержан в Забайкалье за попытку купить оружиеИзвестия вчера в 23:00
За попытку купить оружие в Забайкалья задержали сторонника ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.
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Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года группировка "Исламское государство" (до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.ТАССвчера в 22:44
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Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Футбол
Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена
Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Авто
В США продают отель с автомобильным музеем за 279 млн долларов
Самым ценным экспонатом Gateway Auto Museum считается уникальный концепт-кар Oldsmobile F-88 1954 года выпуска, купленный в 2007 году за 3,24 млн долларов.
Обновлено в 02:06
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача Enter the Gungeon
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес
Стало известно имя нового избранника Ани Лорак
СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.
Обновлено в 04:59
Политика
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания
Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию.
Обновлено в 01:24
Авто
Gemballa планирует выпустить свой суперкар
Компания Gemballa объявила о планах создания суперкара собственного производства.
Обновлено в 04:45
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей
Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из "китовой тюрьме" в Приморье, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:57
Политика
США обвинили Иран в инциденте с танкерами в Оманском заливе
В США считают, что ответственность за инцидент с двумя танкерами в Оманском заливе «с большой долей вероятности» несет Иран, заявил в интервью телеканалу CBS неназванный представитель Пентагона.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России
Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.
Обновлено вчера в 23:18
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Экономика
Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье
Обновлено в 04:30
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Авто
Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ
Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Общество
Forbes назвал самых богатых рэперов в мире
Американский рэпер Jay-Z возглавил список самых богатых рэперов мира в 2019 году по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 15:22
Футбол
Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА
Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.
Обновлено в 04:58
Экономика
Российские горные инженеры смогут подтвердить знания на мировом уровне
Международный статус «профессиональный и привилегированный инженер» смогут получить российские специалисты горнотехнического профиля.
Обновлено в 03:00
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
СБУ обвинила Кремль в крушении украинского Ил-76 под Луганском в 2014 году
В октябре прошлого года глава СБУ Грицак заявил, что самолет Ил-76 с десантниками ВСУ в июне 2014 года под Луганском сбили бойцы частной военной компании "Вагнера".
Обновлено в 03:26
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Религия
Патриарх увидел политику в споре из-за храма в Екатеринбурге
Обновлено в 05:06