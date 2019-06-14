Сторонник ИГ задержан в Забайкалье за попытку купить оружиеИзвестия вчера в 23:00

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с чего всё началось

За попытку купить оружие в Забайкалья задержали сторонника ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ). Об этом в пятницу, 14 июня, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по региону.

Сторонник ИГ задержан в Забайкалье за попытку купить оружие

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