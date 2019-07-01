Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрдИзвестия 17:01

Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Расходы российского бюджета на недострой превысили 4 трлн. руб

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Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ

Телеканал 360°17:49

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

РБК17:00

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русском17:15

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъ17:02

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАСС17:15

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известия17:01
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Общество

Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна

Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
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Певица Сюзанна подтвердила беременность после скандала с избиением

Участница «Минуты славы» и шоу «Артист» покорила публику необычным вокалом и яркой внешностью, но настоящий успех пришел к Сюзанне после знакомства с Романом Мальбэком.
Обновлено в 19:00
Происшествия

В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за убийство мужа-немца

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву, которая заехала на машине на перрон

Российская звезда шансона Любовь Успенская прокомментировала видео, на котором машина Пугачевой ездит по перрону Рижского вокзала.
Обновлено в 19:36
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Общество

В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов

В российских супермаркетах и магазинах с 1 июля искать натуральные молочные продукты станет гораздо проще: их будут размещать отдельно от тех, в которых содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 05:07
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Шоу-бизнес

Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением в Минске

Обновлено в 10:07
Футбол

Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»

Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына

Американская певица Тина Тернер впервые озвучила причину самоубийства своего старшего сына.
Обновлено в 11:17
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика

Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс – неэффективный вид переговоров.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес

Крис Мартин уже забыл свою невесту Дакоту Джонсон

Обновлено в 19:00
Экономика

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено в 04:27
Общество

Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики

Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Политика

Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии

Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Космос

«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду

Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Футбол

Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»

Обновлено в 06:48
Финансы

Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро

Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Политика

Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп намекнул на новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова

Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Общество

Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте

Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Армия и оружие

Россия вынудила Украину изменить планы учений с США в Черном море

Обновлено в 13:52
Происшествия

В Рязани магазин торговал мясом без ветеринарных документов

В Рязани магазин торговал мясом без ветеринарных документов.
Обновлено вчера в 10:16
Политика

ЦИК не планирует отменять муниципальные выборы в Петербурге

Добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Центризбирком (ЦИК) пока не планирует, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 17:37
Здоровье

На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население

Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Экономика

Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%

Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Наука

Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище

Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено в 13:08
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
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