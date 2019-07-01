Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрдИзвестия 17:01
Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Общество
Гороскоп на 1 июля: Львам лучше помедитировать, а Рыб побалует Фортуна
Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Певица Сюзанна подтвердила беременность после скандала с избиением
Участница «Минуты славы» и шоу «Артист» покорила публику необычным вокалом и яркой внешностью, но настоящий успех пришел к Сюзанне после знакомства с Романом Мальбэком.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Успенская оправдала Пугачеву, которая заехала на машине на перрон
Российская звезда шансона Любовь Успенская прокомментировала видео, на котором машина Пугачевой ездит по перрону Рижского вокзала.
Обновлено в 19:36
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Общество
В России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов
В российских супермаркетах и магазинах с 1 июля искать натуральные молочные продукты станет гораздо проще: их будут размещать отдельно от тех, в которых содержатся заменители молочного жира.
Обновлено в 05:07
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Футбол
Футболист Кварацхелия покинул «Локомотив»
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Тина Тернер раскрыла причину самоубийства сына
Американская певица Тина Тернер впервые озвучила причину самоубийства своего старшего сына.
Обновлено в 11:17
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс – неэффективный вид переговоров.
Обновлено в 18:04
Шоу-бизнес
Крис Мартин уже забыл свою невесту Дакоту Джонсон
Обновлено в 19:00
Экономика
С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля выросла на 2,4%. Соответствующее постановление премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 12 ноября 2018 года.
Обновлено в 04:27
Общество
Минздрав предложил проверять студентов и школьников на наркотики
Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
Обновлено в 16:42
Политика
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии
Организаторы саммита G20 в Осаке отнесли Южные Курилы к Японии В ролике, посвященном Осаке, четыре острова Курильской гряды были включены в территорию Японии.
Обновлено в 08:21
Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Футбол
Глушаков определился с игровым номером в «Ахмате»
Обновлено в 06:48
Финансы
Рубль уверенно прибавляет к доллару и евро
Рубль прибавляет по отношению к евро и доллару в понедельник, 1 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:19
Политика
Трамп заявил о новой встрече с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп намекнул на новую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Обновлено в 19:07
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин восхитился физической формой Олега Газманова
Олег Газманов Сегодня музыкант опубликовал в своем микроблоге в Instagram фото, на котором стоит у доски для серфинга.
Обновлено в 11:44
Общество
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Происшествия
В Рязани магазин торговал мясом без ветеринарных документов
В Рязани магазин торговал мясом без ветеринарных документов.
Обновлено вчера в 10:16
Политика
ЦИК не планирует отменять муниципальные выборы в Петербурге
Добиваться отмены муниципальных выборов в Санкт-Петербурге Центризбирком (ЦИК) пока не планирует, хотя такой вопрос прорабатывался, заявил в понедельник зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Обновлено в 17:37
Здоровье
На подтопленных территориях Иркутской области вакцинируют население
Жители Иркутской области, дома которых находятся на подтопленных территориях региона, пройдут вакцинацию, чтобы избежать серьезных заболеваний, сообщили ТАСС в Минздраве региона в понедельник.
Обновлено в 03:58
Экономика
Кормовой союз предупредил о возможном подорожании мяса на 10%
Стоимость корма составляет не меньше 60% от конечной цены продукции, доплата НДС может привести к ее подорожанию как минимум на 10%, утверждают в Национальном кормовом союзе.
Обновлено в 18:11
Наука
Ученые нашли древний дворец в иракском водохранилище
Археологи считают, что глиняные таблички, покрытые древними письменами, могут помочь ученым лучше понять жизнь общества.
Обновлено в 13:08
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35