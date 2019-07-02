Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрдИзвестия вчера в 17:01
Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Шоу-бизнес
Утяшева дала повод усомниться в том, что она – блондинка
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
Девушка попыталась свести счеты с жизнью из-за попавших в сеть интимных фото
Обновлено вчера в 23:01
Общество
«Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска
Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
Бьюти-блогер в США облысела во время эксперимента в прямом эфире
Американский бьюти-блогер из США Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:23
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Шоу-бизнес
Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону
Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
В России предупредили о росте цен на мясо
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой
Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.
Обновлено вчера в 08:13
Армия и оружие
Трамп заявил, что выведет войска из Афганистана, но оставит разведку
Американский лидер отметил, что военнослужащие США пребывают слишком долго в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником
Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".
Обновлено вчера в 22:58
Армия и оружие
Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия
В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера
Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Обновлено вчера в 20:09
Транспорт
Минтранс ограничит совместные поездки на машинах
Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено вчера в 11:22
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Россиянам предоставили пенсионную льготу
Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Обновлено вчера в 04:55
Общество
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
На Украине шесть детей ранены в результате взрыва
Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.
Обновлено вчера в 17:33
Игры
The Walking Dead: The Telltale Definitive Series выйдет 10 сентября
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Энергетика
В Кузбассе более 2 000 шахтеров отправили во внеочередные отпуска
Предприятия угольной отрасли временно приостановили добычу угля энергетических марок, отправив в отпуска около 2 000 горняков.
Обновлено вчера в 08:54
Армия и оружие
Минобороны РФ планирует закупить бронированные пикапы «Есаул»
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Стало известно, сколько россияне тратят на смартфоны
В денежном же выражении рост во втором квартале составил 7,5%. Таким образом, россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:18