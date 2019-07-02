Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».

Футбол Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии» Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Общество «Хотите права мне качнуть?»: губернатор Усс — жителям подтопленного Канска Губернатор Красноярского края Александр Усс 1 июля побывал в пострадавшем от паводка городе Канске.

Общество Бьюти-блогер в США облысела во время эксперимента в прямом эфире Американский бьюти-блогер из США Лори Фейт облысела во время прямого эфира в Instagram, когда нанесла на волосы релаксант.

Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии "Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.

Шоу-бизнес Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Экономика В России предупредили о росте цен на мясо В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.

Происшествия Младшую из сестер Хачатурян признали невменяемой Уголовное дело в отношении младшей из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве своего отца, будет рассматриваться отдельно из-за того, что девушку признали психически невменяемой.

Происшествия Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.

Кино Netflix показал будущих героев «Ведьмака» Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.

Происшествия В Москве разыскивают таксиста, который отравил и ограбил пассажира В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что после отравления неизвестным веществом в полицию обратился мужчина, который утверждает, что его отравили и ограбили в такси.

Происшествия Сотрудница московского зоопарка отогнала белого медведя веником Сотрудница пригрозила медведю веником, однако не трогала зверя им. 1 июля на сайте столичной мэрии сообщили, что московский зоопарк запустил онлайн-трансляцию из вольеров больших панд, недавно поселившихся в павильоне "Фауна Китая".

Происшествия В Москве задержали мошенницу, укравшую 775 тысяч рублей у пенсионера Полицейские задержали приехавшую из ближнего зарубежья 25-летнюю женщину, которую подозревают в краже 775 тысяч рублей у 89-летнего пенсионера в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Транспорт Минтранс ограничит совместные поездки на машинах Планируется ограничить число пассажиров – их должно быть в машине не более пяти. При этом стаж водителя не может быть меньше двух лет.

Общество Россиянам предоставили пенсионную льготу Возраст выхода на пенсию в России подняли с 1 января 2019 года. Для мужчин он вырос с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

Общество Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.

Происшествия На Украине шесть детей ранены в результате взрыва Шесть детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета в Днепропетровской области на Украине, сообщила пресс-служба полиции области.

Происшествия На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".

Энергетика В Кузбассе более 2 000 шахтеров отправили во внеочередные отпуска Предприятия угольной отрасли временно приостановили добычу угля энергетических марок, отправив в отпуска около 2 000 горняков.