Экономика

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрдИзвестия 17:01

Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
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Расходы российского бюджета на недострой превысили 4 трлн. руб

Эхо Москвы19:04

В Счётной палате назвали число объектов незавершённого строительства

RT на русском17:15

Счетная палата на начало 2019 года зафиксировала незавершенные стройки на 4 трлн рублей

ТАСС17:15

Около 62 тысяч недостроенных объектов нашла Счетная палата РФ

Телеканал 360°17:49

Счетная палата нашла, где скрываются брошенные стройки

Коммерсантъ17:02

Счетная палата назвала МЧС лидером среди ведомств по числу долгостроев

РБК17:00

Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрд

Известия17:01
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 23:00, Вашингтон
Шоу-бизнес

РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

Обновлено в 17:55
Армия и оружие

ВКС России провели успешные испытания новой ракеты системы ПРО

«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы противоракетной обороны (ПРО)», — говорится в тексте.
Обновлено в 22:07
Экономика

Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине

С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Здоровье

Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Женщинам не стоит часто носить каблуки и платформу, а также менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок.
Обновлено в 22:17
Происшествия

В Чечне совершено нападение на полицейских

В Чечне неизвестный в понедельник совершил нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке бомбы Обаме

Жительница Техаса признала себя виновной в отправке заминированных посылок экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 21:56
Общество

Башкирия оказалась в хвосте рейтинга по доступности жилья

РИА «Новости» опубликовали Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья. Башкирия заняла в нем 63 место из 89 регионов.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Кино

Netflix показал будущих героев «Ведьмака»

Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири.
Обновлено в 12:17
Кино

Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Обновлено в 12:28
Хоккей

Ленер: с нетерпением жду моего нового приключения с «Чикаго»

С нетерпением жду моего нового приключения с «Чикаго», — написал Ленер в своём «твиттере».
Обновлено в 21:48
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
Авто

В России запретили праворульные автомобили

В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Происшествия

В Иркутской области выросло число жертв наводнения

Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Украина изменила планы учений с США из-за России

Обновлено в 11:22
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Хоккей

Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

Обновлено в 16:01
Экономика

В России предупредили о росте цен на мясо

В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на некоторые сорта мяса в России могут подняться не менее чем на 10%.
Обновлено в 22:50
Политика

Россия отказалась верить в информацию о третьем «отравителе» Скрипалей

В посольстве России в Великобритании отказались принимать в расчет данные британских СМИ об участии третьего подозреваемого Дениса Сергеева в деле об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:28
Культура

Хью Джекман устроился продавцом кофе

Обновлено в 16:29
Транспорт

Пулково перенасытился в мае

В Пулково подтверждают, что столкнулись с дополнительной нагрузкой на пограничные службы и инфраструктуру аэропорта 10 мая, но ситуация не является «системной».
Обновлено в 17:00
Происшествия

В пострадавшем от паводка Тулуне начнет работать паромная переправа

Паромная переправа начнет работу в пострадавшем от паводка городе Тулуне Иркутской области, где из-за затопленного моста прервано сообщение между двумя частями города, находящимися на разных берегах реки Тулун, сообщается во вторник в официальной группе администрации Тулуна "ВКонтакте".
Обновлено в 22:30
Здоровье

Ночная потливость может сигнализировать об онкологии

Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Общество

Мэр Тулуна опроверг информацию о разрушенной дамбе в городе

Мэр Тулуна Иркутской области, пострадавшего от сильного паводка, Юрий Карих подчеркнул, что сведения о прорыве дамбы в городе не соответствуют действительности.
Обновлено в 22:18
Шоу-бизнес

Сын Голубкиной и Фоменко отдохнул с родителями на Сахалине

Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес

Бывший резидент Comedy Club Роман Юнусов стал отцом в третий раз

Обновлено в 14:00
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено в 18:23
Космос

Роскосмос задействует искусственный интеллект для исследования Луны

Обновлено в 22:39
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