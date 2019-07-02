Экономика
Стоп, кран: Счетная палата выявила замороженные госпроекты на 260 млрдИзвестия вчера в 17:01
Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Общество
Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США
Обновлено вчера в 20:46
Армия и оружие
Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Хоккей
Варламов согласовал контракт с «Айлендерс»
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Москвича ограбили и госпитализировали после отравления водой в такси
По дороге водитель предложил пассажиру попить воды, после чего ему стало плохо, и он вышел из машины.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек
Обновлено вчера в 22:37
Энергетика
Страны ОПЕК продлили сокращение добычи с подачи России
Во вторник, 2 июля, страны ОПЕК+ соберутся в секретариате в полном составе, чтобы окончательно согласовать проект хартии, а также продление сделки на девять месяцев - по март 2020 года включительно.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Singer привезет в Гудвуд три 911, в том числе один новый
Для Гудвуда в честь юбилея Singer оденет автомобиль в специальную новую ливрею, которую пока держат в секрете.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено вчера в 11:40
Авто
Bentley презентует концепт EXP 100 GT
Официальная презентация нового авто состоится 10 июля. Пока что речь идет только о концептуальной версии модели.
Обновлено в 00:04
Общество
Девушка попыталась свести счеты с жизнью из-за попавших в сеть интимных фото
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено вчера в 09:16
Происшествия
Навального арестовали на 10 суток
Хорошевский суд Москвы арестовал блогера Алексея Навального за участие в несанкционированном марше в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 12:43
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Сотрудница Московского зоопарка сумела прогнать выбежавшего к ней белого медведя.
Обновлено вчера в 12:24
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
Обновлено вчера в 12:52
Транспорт
В России создадут ГОСТ на светофоры
Росавтодор займется созданием ГОСТа на светофоры. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
В Приморье собаки загрызли сторожа
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Правительство сократит субсидии по кредитам легкой промышленности
Власти решили продлить до конца текущего года программу поддержки российской легкой промышленности, предусматривающую компенсацию расходов на выплаты процентов по кредитам, следует из правительственного постановления от 27 июня 2019 года (есть у РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате правительства).
Обновлено в 00:00
Происшествия
Офисы Facebook эвакуировали из‐за возможной атаки зарином
В одной из посылок, поступившей в принадлежащее Facebook почтовое отделение города Менло-Парк (Калифорния, США), обнаружены следы вещества, предположительно зарина.
Обновлено вчера в 19:04
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено вчера в 11:22
Армия и оружие
Военные экологи за четыре года вывезли с острова Врангеля более 2 тысяч тонн металлолома
Отмечается, что всего с 2015 года с острова Врангеля военнослужащие ВВО вывезли более 2,2 тыс. тонн лома цветных и черных металлов.
Обновлено вчера в 20:28
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Три генерала Росгвардии подали в отставку
Подал рапорт об отставке первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.
Обновлено вчера в 07:14