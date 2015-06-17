с чего всё началось

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.

Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Происшествия Украинский завод залило тоннами расплавленного чугуна Металлургический комбинат «Азовсталь» в украинском Мариуполе залило десятками тонн чугуна.

Происшествия Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.

Политика Токаев объявил выговор министру обороны после ЧП на арсенале Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил строгий выговор министру обороны Нурлану Ермекбаеву после инцидента на арсенале в городе Арысь, где произошла серия взрывов.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Политика Канал Коломойского рассказал, как Россия хотела отравить Харьков Как отмечается, диверсант из России планировал взорвать водоочистные сооружения, чтобы оставить Харьков без воды, а также вызвать утечку ядовитого химического вещества.

Энергетика Нефть дешевеет на новостях из Китая Уточняется, что на 7.49 по московскому времени стоимость фьючерсов на сентябрь североморской нефтяной смеси марки Brent потеряла в цене 0,09%, достигнув показателя $66,66 за баррель.

Политика Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.

Шоу-бизнес Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.

Путешествия Молодые путешественники полюбили автобусный маршрут Москва – Петербург По данным сервиса, в течение минувшего года у студентов самыми популярными автобусными поездками оказались путешествия из Петербурга в Хельсинки и Таллин.

Происшествия В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Происшествия Суд вынес приговор уральской чиновнице по обвинению в мошенничестве В Свердловской области бывшая сотрудница муниципального учреждения «Управление коммунального хозяйства» города Карпинска приговорена судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере к трём годам и девяти месяцам лишения свободы.

Происшествия В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.

Происшествия В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме Трое детей и две женщины погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Жуковский Московской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии Три человека погибли в результате ДТП в Вилюйском районе Якутии, также есть раненые.

Авто Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.

Космос Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.

Хоккей Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Экономика Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.