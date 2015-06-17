Политика
Столтенберг заявил о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМДПарламентская газета 01:23
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «воспользоваться последним имеющимся у неё шансом» для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ruвчера в 15:17
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