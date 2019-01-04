с чего всё началось

Я не буду строить предположения по поводу того, насколько вероятно то, что Россия вернется к соблюдению. Важно то, что у России сейчас последний шанс. Если Россия не вернется к соблюдению, тогда у нас будет большая проблема, потому что ДРСМД развалится.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). «У России сейчас последний шанс», — сказал Столтенберг.

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