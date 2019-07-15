Политика

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМДКоммерсантъ вчера в 19:38

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.
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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

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Московский Комсомолецвчера в 18:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
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Нейросеть научилась распознавать собак по отпечатку носа

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Обидно только, что Петрович в мое отсутствие плохо питается.
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Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.
Обновлено в 04:04
Спорт

Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США

Обновлено в 03:10
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Экономика

Промсвязьбанк оценил сумму требований по искам в 500 млрд руб

В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП, сообщает Управление государственной охраны страны.
Обновлено в 00:50
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Футбол

Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом

Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.
Обновлено в 03:29
Политика

Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.
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Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
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Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне

В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции

Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.
Обновлено в 02:14
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Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» Мазурова

Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
Обновлено в 03:38
Общество

Голубой баран родился в Московском зоопарке

Самец голубого баран родился в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.
Обновлено в 04:07
Политика

Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе

Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.
Обновлено в 01:32
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Происшествия

ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана

Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».
Обновлено в 04:02
Общество

В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями

Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму

Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 03:49
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