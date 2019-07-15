Политика
Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМДКоммерсантъ вчера в 19:38
Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ruвчера в 15:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:20, Вашингтон
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