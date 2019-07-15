с чего всё началось

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Читой Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Культура В Сеть попало видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя Появившееся в Сети видео с Киану Ривзом, который обезвреживает преступника, пытающегося ограбить магазин — это фейк, созданный при помощи технологии deepfake.

Недвижимость Минстрой внес поправки к закону о жилищно-строительных кооперативах Минстрой опубликовал поправки к закону «О потребительском кредите (займе)», которые облегчат участникам жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) получение ипотечных кредитов под залог паев.

Авто Hyundai Tucson для России получит новый двигатель Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Кирилл Вышинский был задержан силами СБУ 15 мая 2018 года, с 17 мая решением Херсонского городского суда находится под арестом.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Экономика Промсвязьбанк оценил сумму требований по искам в 500 млрд руб В связи с утратой контроля над рядом активов Промсвязьбанк надеется отсудить более 500 млрд руб. Именно такую сумму составляют все требования кредитной организации по судебным искам.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми 14 июля микроавтобус Volkswagen Transporter из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП, сообщает Управление государственной охраны страны.

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Футбол Гризманн: жаль, что «Атлетико» ведёт себя таким образом Новичок «Барселоны» французский нападающий Антуан Гризманн прокомментировал действия своего бывшего клуба «Атлетико», который собирается подать в суд на каталонцев из-за его трансфера.

Политика Девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы отказано в регистрации Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил, что в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы по итогам проверки было отказано девяти гражданам.

Кино Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женится в третий раз Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.

Финансы Рубль оценили по индексу бигмака Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).

Происшествия Фанаты сборной Алжира устроили погромы во Франции Болельщики сборной Алжира устроили беспорядки во Франции после выхода своей национальной команды в финал Кубка африканских наций, передает ТАСС.

Экономика Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК! На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.

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Общество Голубой баран родился в Московском зоопарке Самец голубого баран родился в Московском зоопарке, сообщает сайт мэра Москвы.

Политика Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Происшествия ФСБ задержала претендующего на воровской трон России Шишкана Сотрудники ФСБ задержали 54-летнего вора в законе Олега Шишканова, известного как Шишкан или Олег Раменский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

Общество В Смольном объяснили запрос о заслугах Стругацкого формальностями Власти Санкт-Петербурга запросили у инициаторов установки памятной доски писателю Борису Стругацкому справку о его заслугах в рамках установленной законом процедуры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по культуре в воскресенье.