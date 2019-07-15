с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Происшествия В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Общество Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.

Авто Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.

Спорт Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.

Наука На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.

Происшествия Названа возможная причина смерти юного биатлониста в Крыму Возможной причина гибели члена юношеской сборной РФ по биатлону могла быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщили 15 июля в пресс-службе главного следственного управления по Крыму.

Политика Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.

Политика Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.

Экономика «Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет» Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.

Политика Премьер-министр Грузии пообещал наказать всех виновных в беспорядках Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.

Культура Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу» Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.

Авто Появился рендер концепта Lada X-Flow Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Общество Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Происшествия Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.