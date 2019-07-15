Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМДRT на русском 03:16

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung
, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.
Life.ruвчера в 15:17

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В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

RT на русском03:16

Генсек НАТО полагает, что именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД

ТАССвчера в 14:46

В НАТО рассказали о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

РИА Новостивчера в 16:25

Столтенберг дал России последний шанс

Газета.Ruвчера в 17:17

Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Life.ruвчера в 15:17

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

Известиявчера в 15:02

Столтенберг: у РФ есть последний шанс сохранить ДРСМД

Московский Комсомолецвчера в 18:02
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 05:47, Вашингтон
Футбол

Капитан «Зенита-2» не поехал в Португалию и близок к переходу в «Чайку»

По данным «Матч ТВ», в расположении дебютанта ФНЛ «Чайки» находится капитан «Зенита-2» Артем Вяткин.
Обновлено в 05:43
Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено 13 июля в 12:30
Авто

Внедорожник-лимузин Cadillac Escalade ESV продадут на аукционе

На аукционе Mecum Auction, который пройдет с 15 по 17 августа, будет продан уникальный американский внедорожник Cadillac Escalade ESV, который был доработан компанией Lexani Motors.
Обновлено в 01:49
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили сыграет третью свадьбу

Режиссер Резо Гигинеишвили сыграет свадьбу через два года после развода с актрисой Надеждой Михалковой, матери двоих из троих его детей, передает "Стархит" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:15
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Происшествия

Названа возможная причина смерти юного биатлониста в Крыму

Возможной причина гибели члена юношеской сборной РФ по биатлону могла быть связана с проблемами сердечно-сосудистой системы, сообщили 15 июля в пресс-службе главного следственного управления по Крыму.
Обновлено в 03:12
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено вчера в 04:17
Политика

Получившие отказ во въезде в Южную Корею россияне покинули республику

Граждане России, получившие отказ иммиграционной службы во въезде в Южную Корею, покинули республику в понедельник, 15 июля.
Обновлено в 04:23
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Экономика

«Яндекс.Такси» купит активы группы компаний «Везет»

Сервис заказа «Яндекс.Такси» договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет».
Обновлено в 03:16
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Футбол

Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Екатеринбурге женщина заняла у знакомых 160 млн рублей и исчезла

Обновлено в 05:29
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Премьер-министр Грузии пообещал наказать всех виновных в беспорядках

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июля продолжается, и пообещал, что виновные не уйдут от ответственности.
Обновлено в 05:46
Культура

Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»

Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Футбол

«Реал» может оставить Себальоса

Обновлено в 02:26
Авто

Появился рендер концепта Lada X-Flow

Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.
Обновлено вчера в 05:40
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Фанаты «Зенита» столкнулись с ОМОНом во время матча с «Тамбовом»

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Обновлено в 03:44
Происшествия

Вора в законе задержали за убийство депутата в Подмосковье

В Подмосковье задержан вор в законе Олег Шишканов по подозрению в убийстве районного депутата.
Обновлено в 05:17
Политика

ФСБ попросила продлить арест украинских моряков на три месяца

Ранее адвокат Николай Полозов сообщил РИА Новости, что активная стадия расследования завершена и всем 24 задержанным морякам предъявлено обвинение в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы России в составе организованной группы).
Обновлено в 03:59
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