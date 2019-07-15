Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМДRT на русском 03:16
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
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с чего всё началось
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг опубликовал заметку собственного авторства в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, где заявил, что у Москвы есть ещё шансы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а в противном случае Россия будет нести единоличную ответственность за истечение договора.Life.ruвчера в 15:17
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Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
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Главной задачей было проекта было создать концепт автомобиля LADA будущего, нацеленный на популяризацию отечественных машин в столицах: Москве и Санкт-Петербурге, т.к. основные продажи машин этой марки приходятся на регионы.
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Налоговая арестовала счета «Синергии»
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