Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМДРИА Новости 13:53

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Страны НАТО согласовали пакет политических и военных мер на случай прекращение договора РСМД, они могут включать учения, действия в области разведки, противоракетной обороны и обычных видов вооружений, сообщил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой рабочей сессии министерского совета.

Столтенберг рассказал об ответных мерах НАТО на прекращение ДРСМД

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