Политика
Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМДРИА Новости 16:25
Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:34, Вашингтон
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:49
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Транспорт
Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»
Обновлено в 12:01
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол
Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»
Напомним, Лионель Месси пока не выигрывал ничего стоящего со сборной Аргентины.
Обновлено в 11:43
Футбол
Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН
Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год
Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Космос
Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН
Обновлено вчера в 20:07
Происшествия
Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции
Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 11:37
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Технологии
Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии
В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49