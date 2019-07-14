Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМДРИА Новости 16:25

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности на Россию. С подобным заявлением он выступил в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД

Известия15:02

Столтенберг дал России последний шанс

Газета.Ru17:17

Столтенберг заявил, что у России есть «последний шанс» сохранить ДРСМД

Life.ru15:17

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

РИА Новости16:25

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД

Московский Комсомолец14:56

Генсек НАТО: Именно у РФ есть «последний шанс» на спасение ДРСМД

РЕН ТВ14:52

Генсек НАТО полагает, что именно у России есть «последний шанс» на спасение ДРСМД

ТАСС14:46
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Обновлено в 13:49
Футбол

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Политика

В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек

Обновлено в 09:20
Автоспорт

Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше

Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено в 16:18
Транспорт

Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»

Обновлено в 12:01
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета

Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД

Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Футбол

Моуринью: «Роналду может выиграть Кубок Америки раньше, чем Месси»

Напомним, Лионель Месси пока не выигрывал ничего стоящего со сборной Аргентины.
Обновлено в 11:43
Футбол

Гол Мареза помог сборной Алжира обыграть Нигерию и выйти в финал КАН

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала минимально обыграла команду Туниса и вышла в финал КАН.
Обновлено в 17:07
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год

Правительство России утвердило календарь праздников на 2020 год. Об этом сообщается в группе ведомства ВКонтакте.
Обновлено вчера в 08:47
Автоспорт

Феттель сразу после финиша извинился перед Ферстаппеном за аварию

Обновлено в 11:15
Религия

Мощи святых Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя

Обновлено в 10:53
Космос

Космонавтам на МКС не хватает места для занятий спортом, заявили в РАН

Обновлено вчера в 20:07
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в Швеции

Девять человек погибли в результате крушения одномоторного самолета в Швеции. Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Обновлено в 11:37
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Технологии

Xiaomi открывает исследовательский центр в Финляндии

В 2017 году Nokia и Xiaomi заключили соглашение о взаимосотрудничестве, основанное на совместном патентном лицензировании между двумя компаниями.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс

Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено в 09:43
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
Экономика

Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов

Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
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