с чего всё началось

Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Авто Появился рендер концепта Lada X-Flow LADA X-Flow – курсовой проект, выполненный Разумовым во времена учебы в Московском политехническом университете.

Политика Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии Ранее Трамп написал в Twitter, что "прогрессивные" женщины-демократы из конгресса США, которые приехали из стран, правительства которых являются "полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством".

Происшествия В машине жителей ЕАО нашли свыше 2,5 кг марихуаны в Приамурье Правоохранители остановили машину двух жителей Еврейской автономной области на досмотр в одном из сел Архаринского района Приамурья.

Шоу-бизнес Алена Гаврилова рассказала про брак с Эмином Агаларовым Ровно год назад самый завидный жених российского шоу-бзинеса — Эмин Агаларов женился на Алене Гавриловой.

Общество Молочную продукцию начали маркировать в России В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.

Армия и оружие Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300 Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".

Спорт Российские волейболисты вновь стали победителями Лиги наций Волейболисты сборной России выиграли золотые медали Лиги наций второй год подряд.

Общество Еще один выходной может появиться у россиян Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.

Политика 16 россиян не пустили в Южную Корею Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.

Политика Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса 15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.

Экономика Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3% Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.

Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Происшествия В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.

Происшествия Машины загорелись на трассе «Байкал» под Читой В пресс-службе регионального МЧС рассказали, что автомобили тушили шесть человек личного состава и две автоцистерны, также на место происшествия выехала оперативная группа управления.

Авто Назвали 10 самых популярных иномарок в России На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).

Наука Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Политика Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.

Общество Москвичей на следующей неделе ожидает потепление Московский регион ждет небольшое потепление, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.