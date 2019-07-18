Армия и оружие

Столтенберг оценил роль Турции в системе ПВО НАТО после покупки С-400Экономика сегодня вчера в 20:28

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на форуме по безопасности в США, заявил, что Турция продолжает играть важную роль в системе обеспечения противовоздушной безопасности Альянса, несмотря на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
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«Турция является важным членом НАТО, и ни один из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга», — цитирует РИА Новости
 Столтенберга.
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