Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол
Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча
Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе
Прокуратура Сухума начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 09:36
Культура
Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Григорию Лепсу запретили въезд в Литву
Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Хоккей
Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым
В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Космос
Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет
Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Россия захотела продать Турции Су-57
Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос
Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Никите Преснякову провели медицинское обследование
Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу
Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
Обновлено в 09:15
Футбол
Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»
Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:00
Общество
На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»
Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Политика
Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной
Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet
Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне
Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл
Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны
В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции
Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Общество
Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»
Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41