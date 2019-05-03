Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

РБК08:31

Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе вступил в должность

Известия05:41

Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

Вести.Ru06:08

Новому главкому НАТО напомнили про «российскую угрозу»

Газета.Ru07:37

Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

РИА Новости07:19

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

ТАСС05:12

Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41
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Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Футбол

Форвард ПСЖ Мбаппе дисквалифицирован на три матча

Дисциплинарный комитет Федерации футбола Франции принял решение дисквалифицировать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе на три матча.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Сухуме начали проверку после пожара в русской школе

Прокуратура Сухума начала доследственную проверку по факту пожара в русской школе, сообщается в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Культура

Алсу после скандала на шоу «Голос. Дети» уехала с детьми на отдых

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Литва включила российского певца Григория Лепса в черный список из-за «предполагаемых связей с криминальным миром» и запретила ему въезд в страну.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Обновлено в 10:33
Хоккей

Овечкин прокомментировал драку со Свечниковым

В третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ Овечкин подрался с 19-летним соотечественником из «Каролина Харрикейнз» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Полиция задержала мужчину, изрисовавшего памятник танкистам в Саратове

Обновлено в 06:08
Политика

Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу

Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено вчера в 15:20
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Космос

Глобальную систему связи «Сфера» планируется развернуть за пять лет

Развёртывание орбитальной группировки, как сообщает «Телестудия Роскосмоса», планируется осуществить примерно за пять лет — с 2023-го по 2028 г.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

Россия захотела продать Турции Су-57

Россия готова поставлять Турции истребители пятого поколения Су-57, если турецкая сторона выразит заинтересованность в подобном предложении.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Елизавета Боярская спустилась в метро без макияжа и укладки волос

Не исключено, что именно по этой причине другие пассажиры не узнали Елизавету Боярскую, и супруги смогли добраться до места назначения без излишнего внимания со стороны публики.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес

Никите Преснякову провели медицинское обследование

Отечественному исполнителю Никите Преснякову провели медицинское обследование в связи с его новым образом жизни.
Обновлено в 04:19
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин назвал «травлей» ситуацию с дочкой Алсу

Семью решил поддержать продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал ситуацию, сложившуюся вокруг победы Микеллы настоящей травлей.
Обновлено в 09:15
Футбол

Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Оренбурга»

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и «Оренбурга» на матч 27-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:00
Общество

На Украине знаменитый завод «Свема» выставлен на продажу «за копейки»

Имевший стратегическое в СССР значение украинский завод "Свема" в городе Шостка Сумской области выставлен на продажу.
Обновлено в 10:05
Политика

Захарова отреагировала на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 09:30
Политика

Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной

Российское посольство в США передало ноту протеста Госдепартаменту из-за решения суда, который приговорил россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В ФРГ задержаны создатели крупной торговой платформы в Darknet

Германское Ведомство по уголовным делам сообщило о задержании трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
Обновлено в 07:01
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Политика

За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Принц Гарри может пропустить роды супруги Меган Маркл

Как оказалось, герцог может пропустить роды своей супруги из-за рабочей поездки в Нидерланды.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Украина вновь обвинила Россию в подготовке новой газовой войны

В Киеве ранее неоднократно заявляли, что Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции

Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.
Обновлено в 04:38
Общество

Артемий Лебедев показал нарисованный Дуровым логотип «ВКонтакте»

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как в 2011 году появился ныне существующий логотип соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 09:41
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Американский военный деятель, генерал Армии США, действующий командующий Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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