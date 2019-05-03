Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41

Главкомом НАТО в Европе стал генерал Тод Уолтерс

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Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

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РИА Новости07:19

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Вести.Ru06:08

Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе вступил в должность

Известия05:41
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«Енисей» одержал волевую победу над «Анжи»

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Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.
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Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
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Происшествия

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Обновлено в 08:14
Происшествия

85-летний пенсионер застрелил сына, невестку и двух соседей

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Анна Седокова впервые за долгое время увиделась с дочерью Моникой

По решению суда 36-летняя Анна Седокова довольно мало времени проводит со своей дочерью от Максима Чернявского.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Обновлено в 08:32
Происшествия

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Основатель приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo Айнур Абдулнасыров убил собственную сестру.
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Общество

Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Политика

Посольство России направило США ноту из-за решения суда по Бутиной

Посольство России в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с решением суда в отношении россиянки Марии Бутиной.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Спорт

Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов

Президент России Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на международной спортивной арене, соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликован в пятницу на сайте Кремля.
Обновлено в 06:18
Происшествия

На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
Политика

Ажиотаж: за российскими паспортами выстроилась очередь в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР)выстроилась очередь за российскими паспортами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:23
Происшествия

Полицейские пострадали во время беспорядков на фестивале в «Лужниках»

Давкой и массовыми беспорядками закончился фестиваль Hip-Hop Mayday в "Лужниках".
Обновлено в 07:44
Общество

Салют в День Победы в Москве запустят с 16 площадок

Обновлено 30 апреля в 10:43
Кино

Эмилия Кларк рассказала о последних эпизодах «Игры престолов»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк, играющая роль Дейенерис Таргариен, в вечернем шоу Джимми Киммела рассказала, что поклонникам сериала необходимо найти самые большие экраны, какие только могут, поскольку следующие серии буквально ошеломят зрителей.
Обновлено вчера в 19:53
Космос

SpaceX признала гибель пилотируемого корабля Crew Dragon

Компания SpaceX подтвердила, что пилотируемый корабль Crew Dragon погиб во время испытаний.
Обновлено в 05:31
Наука

В Якутии найдены остатки организмов, живших более 500 млн лет назад

Остатки существ, которые жили более чем полмиллиарда лет назад, были обнаружены российскими учеными на территории Якутии.
Обновлено в 03:44
Авто

Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика

Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
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Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы

Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Общество

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
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Звезде «Дома-2» Майе Донцовой потребовалась помощь врачей

Обновлено в 04:54
Футбол

УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Политика

Названа возможная дата инаугурации Зеленского

В Верховную раду внесли проект постановления о дате торжественной присяги избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:32
Политика

Посол США в ФРГ вновь пригрозил санкциями из-за «Северного потока — 2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью Focus вновь заявил о возможности санкций против немецких компаний из-за проекта газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено в 04:27
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