Армия и оружие

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССРРБК 08:31

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к новому главкому сил НАТО в Европе Тоду Уолтерсу на церемонии назначения. Текст выступления опубликован пресс-службой альянса. Столтенберг подчеркнул значимость европейского командования.
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Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

РБК08:31

Столтенберг напомнил главкому силами НАТО про «агрессию» России и Ближний Восток

RT на русском08:41

Главнокомандующим силами НАТО в Европе стал генерал ВВС США Тод Уолтерс

ТАСС05:12

Генерал ВВС США Тод Уолтерс возглавил силы НАТО в Европе

Вести.Ru06:08

Столтенберг напомнил новому главкому НАТО про «агрессивную» Россию

РИА Новости07:19

Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР

Газета.Ru12:27

Новый главнокомандующий силами НАТО в Европе вступил в должность

Известия05:41
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Политика

Главе Конституционного суда Украины отказано в визе США

На Украине новая «зрада» от «друзей» с Запада: Соединённые Штаты Америки отказали в выдаче визы главе Конституционного суда Украины Станиславу Шевчуку.
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Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

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В Ростове умер чемпион Европы по бодибилдингу

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Российскую авиабазу Хмеймим атаковали в Сирии

Террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ

Обновлено в 09:38
Происшествия

Пять человек погибли в результате «огненного» ДТП в Краснодарском крае

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей в Краснодарском крае.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В жилом доме в Кургане взорвался газовый баллон

«В микрорайоне Смолино на улице Розы Люксембург после взрыва газового баллона горят три частных жилых дома», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы МЧС России.
Обновлено в 10:29
Футбол

Завтра «Арсенал» встретит «Локомотив» на тульском поле

Напомним, 4 мая состоится матч тульского «Арсенала» с «Локомотивом». Игра пройдет в рамках 27-тура Чемпионата России по футболу.
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МЧС: на окраине Орска горит жилой дом вместе с надворными постройками

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Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 11:08
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Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Происшествия

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В соцсетях появилась видео, на котором заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени и силой заставила коснуться губами земли.
Обновлено 01 мая в 16:20
Армия и оружие

Кедми назвал смехотворным план НАТО по ведению войны с Россией

План НАТО по ведению сухопутной войны с Россией на востоке Европы не выдерживает критики и над ним «нельзя даже смеяться», заявил израильский эксперт экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Турция получила «более позитивное» предложение от США по ЗРК Patriot

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что США сделали Турции "более позитивное" предложение о возможной закупке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, чем те, которые Вашингтон представлял ранее.
Обновлено в 05:54
Политика

Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 12:08
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СПЧ поддержал заявление Шишлова по разгону Первомая в Петербурге

Члены президентского Совета по правам человека выразили солидарность с уполномоченным по правам человека в Петербурге Александром Шишловым, заявившем о противоправных задержаниях демонстрантов на первомайском шествии.
Обновлено в 08:15
Политика

Коломойский возвращается на Украину

Обновлено в 09:00
Общество

Шоумен Барецкий рассказал, как курил анашу с депутатом Резником

После опубликованных видео шоумен и музыкант Стас Барецкий в интервью изданию inforeactor.ru рассказал, что раньше курил анашу вместе с Максимом Резником.
Обновлено в 11:08
Здоровье

Во Владимирской области назвали лучших врачей региона

Медики боролись за звание лучшего врача и лучшего специалиста со средним медицинским или фармацевтическим образованием.
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Синоптики рассказали, когда тепло вернется в Петербург

Большинство регионов Северо-западного федерального округа оказались под влиянием атлантического циклона, рассказали в центре погоды «Фобос».
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Армия и оружие

Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне

Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.
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Наука

Рак развивается из-за водопроводной воды

По исследованию 47% случаев заболевания раком вызвал мышьяк в воде, треть диагнозов – побочный эффект от обработки воды, 16% — 6-валентный хром.
Обновлено в 11:30
Политика

Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 09:43
Наука

В Китае обнаружили череп человека среднего плейстоцена

Обновлено 01 мая в 04:51
Политика

Путин поручил включить в нацпроекты мероприятия по развитию спорта

Президент России Владимир Путин поручил включить в национальные проекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда» и «Наука» мероприятия по развитию спорта.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

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Волочкова помирилась с матерью после многолетней вражды

Судя по подписи к снимку, балерина наконец нормализовала отношения с матерью после многолетней вражды.
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Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Белуха с креплением для камеры GoPro, на котором написано «Снаряжение Санкт-Петербурга», не стала покидать прибрежную зону Норвегии.
Обновлено в 06:45
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Фонд Уоррена Баффета впервые купил акции Amazon

Инвестиционный фонд американского миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway приобрела акции Amazon, рассказал телеканалу CNBC господин Баффет.
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На Урале мужчина открыл стрельбу из окна многоэтажки

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна своей квартиры.
Обновлено в 09:04
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